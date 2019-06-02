中評關注：香會論朝核 日韓防長均表態

韓國國防部長鄭景鬥在香會上就朝核問題發言（中評社 郭至君攝） 中評社新加坡6月2日電（記者 郭至君 徐夢溪）一年一度的香格里拉對話會正在新加坡舉行，本月，在美朝河內峰會破局之後，朝鮮發射了短程彈道導彈，因此本屆香會關注度最高的一個話題便是半島以及朝核問題未來的走向。中評社記者在現場注意到，韓國國防部長鄭景鬥和日本防衛相岩屋毅在香會的主要發言中均對朝鮮的這個行為提出了批評，表示這是非常令人遺憾的動作。



鄭景鬥表示，韓朝峰會和美朝峰會進行後，我們看到朝鮮半島的情況也正在改變，我們看到朝鮮與韓國之間的緊張狀態也正在緩解，如何建立朝鮮半島的永久和平，去核化和無核化，這是韓國與朝鮮共同追求的。明年是朝鮮戰爭結束70周年，隨著1953年簽署了停戰協議之後，我們在朝鮮半島看到很多這樣的緊張和衝突，尤其是朝鮮追求核武的行動也帶來很大的挑戰，不止是對朝鮮半島，而且給國際社會帶來不穩定性的威脅。第二次的美朝河內峰會，我們很遺憾，原本希望很高，但是並沒有達到這樣一個共識。可是，我認為這兩位領袖開放的討論是一個非常好的進步，同時他們應該可以繼續來進行這個對話，目前美朝之間去核化的對話和過去30年的對話是很不一樣的。



鄭景鬥說，當然，我們未來還面臨很多的困難，但這些困難肯定會被克服，為了把握這樣一個難得的機會，我們必須維持對話的勢頭，我們要有許多措施來提供給朝鮮，保證他們有未來，在和平情況下更繁榮，這些措施將根據聯合國安理會的決議框架來支撐進行。韓國政府將會跟我們國際社會密切合作來確保朝鮮半島實現無核化和建立永久的和平。韓國政府也會繼續來推進我們半島的無核化，來讓我們確保我們的共存，來推進所謂的新的朝鮮半島的機制。



鄭景鬥指出，朝鮮半島的和平不止是能夠啟動我們兩國之間的交流，同時也能夠推動新的經濟增長，我們兩國之間這樣的一個共同經濟體將會是我們整個經濟合作網絡的核心，未來將會是集體的，將會是從今天這個基礎建立起來的。除此之外，韓國國防部也會加強國防合作，跟我們亞太區的國家進行更密切的國防合作，來讓我們建立東亞的一個合作性的和平。當然，我們有時候碰到挑戰和困難，但我們不能因為這樣的困難而停止我們的努力。朝鮮五月份剛剛發射了短程導彈，這會影響到整個無核化的會談，因此需要我們能夠在我們現有的對話框架之下付出更多的努力，現在最重要的任務就是要恢復我們雙邊之間的信任和信心。現在我們不能夠停下腳步，我們必須在整個朝鮮半島內部減少軍事緊張和軍事衝突方面繼續努力。其實，最重要的就是需要我們共同去實現這個目標。

