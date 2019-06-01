韓國瑜主張恢復18%　蔡英文：勿挑起對立

中評社台北6月1日電／蔡英文今天對高雄市長韓國瑜主張取消年金改革、恢復18%年金制度表示，年金改革是為了財政永續、長久都能領得到，感謝所有軍公教人員，請不要為了選舉，再次挑起對立。



中央社報道，蔡英文下午在臉書發文表示，韓市長主張要取消年金改革，恢復過去所謂的18%年金制度，韓市長可能忘記，我們花了多少力氣，才把在財政懸崖邊的年金制度拉回來，避免2020年就得面臨軍人年金的破產，保障軍公教人員的退休福利。



“政府是延續的，前人沒解決的問題，我們只能扛起來完成。”蔡英文表示，前“總統”馬英九在交接時告訴她，年金改革他也想做，但是沒有完成。這證明年金改革是不管哪一個黨執政，都必須要面對的問題。



蔡英文指出，為什麼第一任，就不計毀譽，冒著政治風險，推動年金改革？因為不改，年金制度就會破產，所有的軍公教人員都會領不到退休金。她不能讓大家眼睜睜的看著退休金破產，因此必須要說，如果提早幾年處理，不會壓力那麼大。



蔡英文表示，年金改革，是為了財政永續，為了長久都領得到。感謝所有軍公教人員，也請不要為了選舉，再次挑起對立。



蔡英文並強調，絕對沒有用“米蟲”來形容軍公教人員，也希望韓市長，多一點用心於經營市政，少一點用計於選舉事務，不要辜負高雄市民的期待。



她表示，年金改革後，效果已經逐漸出現，更穩健的年金制度讓大家可以“長長久久領到老”，30年都不會破產。讓每一個國民的老年生活，經濟上都可以安全無虞，讓年金制度可以永續，就是改革的目的。