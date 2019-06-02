兩岸少兒以畫連心　描繪理想世界

兩岸少兒美術作品（中評社 海涵攝） 中評社北京6月2日電（記者 海涵）“海峽兩岸少兒美術大展十年回顧·北京特展”6月1日在中國宋慶齡青少年科技文化交流中心盛大開幕，兩岸嘉賓與師生齊聚北京共襄盛舉，共同回顧紀念大展十年所走過的不凡歷程。台灣中華文創發展協會理事長、中華日報董事長黃肇鬆與台灣高雄市藝教界20餘位代表特意組團赴京參加大展十年的特別紀念，以期兩岸繼續攜手，共同推動兩岸青少年的創造發展。中國宋慶齡基金會主席王家瑞，中國宋慶齡基金會黨組書記、常務副主席杭元祥，中國宋慶齡基金會黨組成員、副主席於群等出席開幕式。



“海峽兩岸少兒美術大展”是在國務院台灣事務辦公室的指導下，由中國宋慶齡基金會、台灣中華文創發展協會、廈門市文化交流協會、雲揚天際文化藝術機構、頂新公益基金會、廈門市海滄區文學藝術界聯合會、台灣藝術教育館、廈門銀行以及中國美協少藝委等兩岸多家合作夥伴多年來通力合作、共同推動的。



本屆大展的主題是“理想世界”，作為大展十周年特別紀念，本次北京特展不僅展出兩百多幅十年來歷屆精選作品，更是全面回顧了十屆兩岸大展所走過的歷程和多年支持參與大展的藝術家、發起與聯動的多項公益項目等內容，呈現大展屆滿十年的“十全十美”。本次展覽展出第一至第十屆來自大陸、台灣、香港、澳門的作品，新鮮出爐的第十屆大展獲獎作者也紛紛到場，興奮地與自己的作品合影留念，更有參展者在往屆精選中驚喜地發現自己當年稍顯稚拙的畫作。



大展主要包含三個部分：其一，“童畫天地”，從第一至第十屆兩岸四地孩子畫作中挑選兩百餘幅優秀作品展出。其二，“一起飛翔”，回顧歷屆大展發起和支持的公益項目，例如：“小海豚行動”、“關注兒童成長安全”、“原‘知’原味”、“蒲公英行動”、“藝術無障礙”等。其三，“當代對話未來”，回顧歷屆大展的特邀藝術家，例如：歐豪年、徐冰、蘇青、林永發、謝麗芳、朱成、尹連城、黃光男、陳世哲、王琛等。



據悉，“海峽兩岸少兒美術大展”緣起於2008年的汶川之行，2009年首屆發起於廈門；大展以青少年美術作品為參與呈現形式，每年以不同主題和來自兩岸不同地域的多元作品，在海峽兩岸多個城市展開與社會、與當代、與未來的多層次“對話”，十年間在兩岸社會獲得大眾極高的認同和好評。除了展示優秀的藝術作品，十年來大展更是不斷匯集各方力量，發起、聯動藝術公益項目十餘個，如：“小海豚行動”（關懷幫助汶川災區兒童）、“關注兒童成長安全”、“原‘知’原味”（關注台灣原住民文化傳承）、“蒲公英行動”（以美育幫助邊遠少數民族特色文化發展）、“藝術無障礙”（藝術幫助盲童）等。











