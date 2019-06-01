韓國瑜致詞　高呼“明年1月讓民進黨下台”

韓國瑜表示，願為“中華民國”承擔。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月1日電（記者 洪德諭）挺韓團體今天下午在台北府前凱道舉辦“決戰2020，贏回台灣”誓師大會（61挺韓大會師），協助高雄市長韓國瑜爭取中國國民黨提名並邁向“中央”執政之路。高雄市長韓國瑜及其妻李佳芬，今下午4點47分開始“大進場”，韓國瑜約5點走上台後先向台下深深已鞠躬，韓國瑜發表了近30分鐘講話。韓國瑜表示，2020年“韓國瑜在此鄭重宣布，我準備承擔任何重要職務，為了“中華民國”不惜粉身碎骨”。



韓國瑜宣布，他準備承擔任何重要職務，為了“中華民國”不惜粉身碎骨，他也強調，不要問國家為你做什麼，問你為國家投出什麼政治人物。



韓國瑜說，去年民進黨大敗，原以為民進幫會改變意識形態與政治惡鬥，但半年過去，這麼多人上凱道，顯示民進黨沒有改變。



韓國瑜詢問，蔡英文講經濟20年來最好，前“行政院長”賴清德講平均薪資達5萬你們相信嗎？台下民眾高喊不相信。



韓國瑜續批，民進黨好像不喜歡人民快樂，過去蔡英文拋出謙卑謙卑再謙卑，現在是權利權利愛權利。



韓國瑜說，過去投民進黨的，第一討厭國民黨，第二希望台灣獨立，第三希望民進黨執政，但現在怎麼跟台灣選民交代。



韓國瑜強調，他若有機會承擔，對外，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，他會以保障不動武為目標。外交方面，則要把灑錢外交變成發財外交。



韓國瑜也批，愛台灣固主權都是廢話，誰不愛台灣都是騙選票。此外韓也說，若握有權利沒辦法讓下一代更好是羞恥的。



最後，韓國瑜帶著現場高唱“中華民國”頌後，再高呼“明年2020年1月讓民進黨下台”。



韓國瑜於16點47分左右抵達現場，16點55分上台致詞，17點29分韓鞠躬下台，17點30分活動結束，比預定時間提早半小時。

