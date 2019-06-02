中評現場：兩岸少兒美術展十年　與六一同慶

開幕式現場（中評社 海涵攝） 中評社北京6月2日電（記者 海涵）又是一年兒童節，“海峽兩岸少兒美術大展十年回顧·北京特展”6月1日在中國宋慶齡青少年科技文化交流中心盛大開幕，兩岸嘉賓與師生齊聚北京共襄盛舉，共同回顧紀念大展十年所走過的不凡歷程。台灣中華文創發展協會理事長、中華日報董事長黃肇鬆與台灣高雄市藝教界20餘位代表特意組團赴京參加大展十年的特別紀念，以期兩岸繼續攜手，共同推動兩岸青少年的創造發展。



開幕式現場首先播放了特展宣傳片，隨後，策展人周櫻介紹了大展情況。中國宋慶齡基金會黨組成員、副主席於群，台灣中華文創發展協會理事長、台灣中華日報董事長黃肇鬆代表主辦方致辭。高雄市藝文教師參訪團王彥嵓作為嘉賓代表致辭。最後，與會領導、嘉賓為20名獲獎小朋友頒獎。中國宋慶齡基金會主席王家瑞、中國宋慶齡基金會黨組書記、常務副主席杭元祥等出席開幕式。



作為大展十周年特別紀念，本次北京特展不僅展出兩百多幅十年來歷屆精選作品，更是全面回顧了十屆兩岸大展所走過的歷程和多年支持參與大展的藝術家、發起與聯動的多項公益項目等內容，呈現大展屆滿十年的“十全十美”。



“海峽兩岸少兒美術大展”緣起於2008年的汶川之行，2009年首屆發起於廈門；大展以青少年美術作品為參與呈現形式，每年以不同主題和來自兩岸不同地域的多元作品，在海峽兩岸多個城市展開與社會、與當代、與未來的多層次“對話”，十年間在兩岸社會獲得大眾極高的認同和好評。



本次展覽展出第一至第十屆來自大陸、台灣、香港、澳門的作品，新鮮出爐的第十屆大展獲獎作者也紛紛到場，興奮地與自己的作品合影留念，更有參展者在往屆精選中驚喜地發現自己當年稍顯稚拙的畫作。這些作品，是孩子們的成長記錄，更是他們與大展互相陪伴、共度歲月的珍貴見證。不僅兩岸四地的孩子們，十年來共有二十多位兩岸著名藝術家以藝術作品參與支持大展，如徐冰、歐豪年等藝術家們以當代“對話”未來的方式，為兩岸孩子們帶來難得的藝術引領。除了展示優秀的藝術作品，十年來大展更是不斷匯集各方力量，發起、聯動藝術公益項目十餘個，如：“小海豚行動”（關懷幫助汶川災區兒童）、“關注兒童成長安全”、“原‘知’原味”（關注台灣原住民文化傳承）、“蒲公英行動”（以美育幫助邊遠少數民族特色文化發展）、“藝術無障礙”（藝術幫助盲童）等。

