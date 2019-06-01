“國會政黨聯盟”發聲明表態　力挺韓國瑜

韓國瑜再韓粉大會師發表30分鐘講話。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北6月1日電（記者 黃文杰）“國會政黨聯盟”在挺韓大會師結束前，發出聲明，表態支持韓國瑜。“國會政黨聯盟”，黨主席為妙天。



“國會政黨聯盟”聲明如下：



“國會政黨聯盟”不分立場、與民為伍，支持所有能為台灣謀福祉的優秀人才。世上並沒有能以一己之力就滿足千萬民眾需求的人，而“國會政黨聯盟”的存在，就是為了創造讓人民發聲的新管道。因此，“國會黨”對於能夠協辦此場活動也感到誠摯榮幸，更感謝每個心繫國家、胸懷激昂的人民，在這一天，不畏風雨的你們都是英雄。



藍綠惡鬥數十載，意識型態的對立長期侵蝕台灣發展，兩大黨核心宮鬥更讓人生厭。為不再複製過去的道路，“國會黨”呼籲求同存異，6／1有幸能與高雄市長韓國瑜同台，正是為了向全民展示團結的可能。國民黨辦不到的事，“國會黨”做到了、韓國瑜做到了，前來現場的三十萬愛國志士也做到了，感謝你們創造了歷史。



“國會政黨聯盟”重申，人民過好日子是不可被剝奪的天賦人權，它不是政客的恩賜，它是政黨、政府與國家存在的唯一目的。我們並無特定支持對象，而是號召全台有志人士一同努力，讓人民能奪回主導權，未來本黨不排除推出“總統”候選人，但若理念相同、願共同將台灣社稷放第一考量，“國會黨”歡迎任何可能的合作，願意力挺到底。

