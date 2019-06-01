美國政府對墨西哥揮舞關稅大棒惹眾怒

中評社北京6月1日電／美國政府將“關稅大棒”揮向其近鄰墨西哥。美國總統特朗普5月30日宣佈，將從6月10日起對所有墨西哥輸美商品加徵5%關稅，以此迫使墨西哥解決經美墨邊境入境美國的非法移民問題。



新華社報道，美國政府將關稅用作武器，借此實現與經濟和貿易無關的其他政策目標，這種不計後果的做法引發市場恐慌。截至5月31日收盤，紐約股市三大股指全線下跌超過1%，其中納斯達克指數跌幅達1.5%。



墨西哥不單是美國的近鄰，也是美國重要貿易夥伴。美國政府對墨西哥進口商品加徵關稅，將直接損害美國企業和消費者利益，因此遭到美國各行業一致反對。



美國汽車政策委員會和美國豬肉生產者協會31日分別發表聲明，反對美國政府對墨西哥輸美商品加徵關稅。聲明說，在過去一年里，貿易爭端已使美國豬肉生產行業損失了25億美元。



全美製造商協會主席兼首席執行官傑伊·蒂蒙斯把特朗普將貿易、關稅和移民問題交織在一起的做法比喻為“莫洛托夫雞尾酒（燃燒瓶武器）”式政策。他認為，美國製造業工人不應因此“被迫受苦”。



美國全國零售商聯合會高級副會長戴維·弗倫奇也表示，美國對墨西哥加徵關稅不僅不能解決移民問題，反而使美國企業和消費者支付的關稅賬單不斷增加，加重美國家庭生活成本。



美國商會負責國際事務的高級副會長約翰·墨菲表示，該商會正在考慮使用法律途徑來抵制美國政府這一關稅政策。據悉，美國商會正在討論起訴白宮的可能性。



特朗普本次依據《美國國際應急經濟權力法》授權來對墨西哥商品加徵關稅，但貿易專家質疑特朗普是否具有在該法律下加徵關稅的權力。美國彭博新聞社31日的報道援引美國貿易律師道格·雅各布森的話說，這一做法史無前例，可能會在美國法院遭到起訴，而法院將聽從國會意見，國會最終可能修改法律，或直接阻止總統動用此項授權。

