中評關注：日韓防長香會互動少　分歧難彌合

韓國防長先到大會現場（中評社 郭至君攝） 中評社新加坡6月4日電（記者 郭至君 徐夢溪）新加坡的香格里拉對話會歷來有很多國家的國防部長出席，中評社記者在本次香會上觀察到，日本防衛相岩屋毅和韓國國防部長鄭景斗互動較少，兩人並沒有在香會期間舉行正式的會談，僅有一個非正式的對話。兩人在出席大會環節談論朝核問題的時候交流也並不熱絡，僅僅是客氣地微笑地握握手，沒有過多的對話。鄭景斗倒是在美日韓三邊正式會談之前，和美國代理防長沙納漢有比較不錯的交流。香會上各國防長的互動，也微妙的折射出了國家與國家當前的關係，值得深入觀察。



據日韓媒體報道，新加坡時間6月1號，日本防衛相岩屋毅與韓國國防部長鄭景鬥在新加坡出席香格里拉對話會期間舉行非正式會談。雙方就去年12月發生的“火控雷達照射”事件等交換了意見。不過，雙方未能就這一事件達成共識。



據日本共同社報道，岩屋毅在會談中表示，在“火控雷達照射”事件中，日本自衛隊飛機飛行適當，不存在韓國方面指責的“低空飛行”。同時，岩屋毅還要求韓方杜絕此類問題再次發生。



而鄭景斗反駁說，日方說的韓方使用火控雷達“鎖定”日本自衛隊飛機“毫無事實依據”，並再次強調日本自衛隊飛機是對韓方軍艦“進行了威脅性飛行”。雙方討論最終沒有達成一致。



不過，岩屋毅在會後表示，雖然問題沒有解決，但兩國高層對話的形式對解決問題十分重要，今後將努力改善兩國關係。鄭景斗也表示，日韓同意將在國際社會的所有問題上緊密合作。

