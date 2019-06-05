中評花絮：魏鳳和香會會見英國新國防大臣

中英雙邊會談結束，魏鳳和與英新任防衛大臣握手道別（中評社 郭至君攝） 中評社新加坡6月5日電（記者 郭至君）在剛剛結束的第十八屆香格里拉對話會上，國防部長魏鳳和和多國的最高防務長官進行了雙邊會見，中評社記者恰巧拍到英國新任國防大臣彭尼·莫當特與魏鳳和部長結束雙邊會見走出時的照片。



5月1日，前任國防大臣加文·威廉姆森（Gavin Williamson）因涉嫌中國華為5G問題洩密案被解職後，彭尼·莫當特迅速被任命擔任這一重要的內閣職務。其實，46歲的她在執政保守黨中已頗有建樹，在出任國防大臣之前，就任英國國際發展事務大臣。2017年，當英國時任國防大臣邁克·法倫因性騷擾指稱辭職後，莫當特就曾一度是國防大臣一職的熱門人選。



彭尼·莫當特兩歲時全家搬到英國南部軍港普利茅斯，父親曾是傘兵，後成為老師。她的名字Penny，取自英國皇家海軍一艘軍艦的名字Penelope。這艘軍艦1982年曾參加英國和阿根廷之間的福克蘭群島之戰。2010年，年僅37歲的莫當特當選為普利茅斯北區的保守黨議員。在保守黨首相大衛·卡梅倫執政期間，她被任命為武裝部隊事務部次長。這為她出任國防大臣打下了很好的基礎。另外，她還接受過海軍後備役軍人的訓練，是海軍後備役軍官。出任國防大臣後的莫當特所面臨的最艱巨難題是英國很可能削減國防軍費。作為普利茅斯北區的議員，莫當特經常在議會表決中支持海外的軍事行動，其中包括打擊“伊斯蘭國”（IS）。

