中國國際服務貿易交易會意向簽約超千億美元

中評社北京6月1日電／新華社報道，記者從2019年中國國際服務貿易交易會上獲悉，本屆交易會共實現意向簽約項目總數440個，意向簽約金額1050.6億美元。



據了解，2019年中國國際服務貿易交易會共舉辦了16.5萬平方米展覽展示、240余場論壇會議和洽談交易活動，吸引137個境外國家和地區、21家國際組織、全國各省區市、180余家境內外商協會、 8000家境內外企業及機構參展參會。經初步統計，“一主十輔”各會場超過40萬人次客商參加各項活動，其中主會場12萬餘人次，比上屆提升20%以上。



北京市商務局局長閆立剛表示，本屆中國國際服務貿易交易會取得豐碩成果，舉辦了全球服務貿易展望委員會籌委會圓桌會議，共同發起成立非官方、開放型的全球服務貿易展望委員會；發起組建一批促進服務業和服務貿易發展的聯盟、基金及平台，相關行業專題還成立了中國5G應用創新聯盟、中國音樂產業投資發展聯盟、世界500強與跨國公司智庫聯盟等12個行業發展聯盟、基金及平台，推動形成服務業和服務貿易發展的長效機制。



記者還了解到，相關部門、行業協會等在會上發佈近30項行業發展報告、發展指數、榜單排名等；相關機構和企業發佈10項新技術、新模式、新成果，包括中國聯通的5G生態應用方案和模式、中國電信的5G＋VR看世園等技術應用、思源公司基於區塊鏈技術的“秘郵”系統等。