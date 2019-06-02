察哈爾學會中歐主題圓桌會議在京舉辦

嘉賓合照（中評社 武毅攝） 中評社北京6月2日電（實習記者 武毅）5月30日，由察哈爾學會主辦的第61期察哈爾圓桌在京舉行。本次圓桌會議的主題為“英國脫歐、歐洲議會選舉與中英、中歐關係未來走向”，由察哈爾學會全國理事會副理事長、高級研究員，中國前駐斯特拉斯堡總領事張國斌主持。



5月26日，第九屆歐洲議會選舉投票落下帷幕。統計顯示，傳統優勢黨團實力減弱，極右翼政黨席位增加，未來歐洲議會各派政治力量將更趨多元。與此同時，特蕾莎·梅首相的辭職也為英國無協議脫歐帶來了新的可能性與風險。



那麼，在歐洲議會選舉之後，歐洲民粹主義政黨在歐洲議會中地位有哪些變化？英國脫歐進程會怎樣發展？歐洲議會選舉後的歐盟政壇格局會如何影響歐盟的相關政策？中英、中歐關係未來走向又將如何？在本次察哈爾圓桌會議上，中外學者圍繞上述問題整體把脈中歐關係，產生許多新的思考。



英國脫歐再起博弈，新時期的中英關係將何去何從？



會議伊始，張國斌對來訪的諸位中外專家學者、智庫高校同仁、媒體企業界聽眾表示歡迎，並表示察哈爾學會將繼續關注中歐關係，開展更多學術研討活動。



研討階段，外交學院國際問題研究所教授、研究生部主任、歐洲研究中心主任趙懷普首先從兩個角度出發詳細的闡述了他對新時期中英關係的新思考：第一，中美英大三角關係產生了新的變化，隨著冷戰的結束與中國的崛起，中美英這組不對稱的三邊關係出現了新的發展，在此過程中，英國對華的外交獨立性增強，中英關係逐漸對英美特殊關係產生了制衡與影響。冷戰後三邊關係的新結構得以生成，中美英三邊的互動有所增加，利益重叠增多。第二，中英關係的黃金時代應放在中美英三邊框架內討論。在此框架內中英雙邊指出了兩國關係發展前景的“高定位、高期待、高水平”。同為聯合國安理會成員的兩國互為全球治理夥伴，雙邊關係的發展有助於提升英國的國際影響力，進一步平衡中美英三角關係。



中國現代國際關係研究院歐洲研究所副研究員曲兵從兩個方面分享了他對英國脫歐與中英關係的看法。一方面，特蕾莎·梅的辭職在一定程度上可以打破英國的脫歐僵局，不同領導人所帶來的不同政治領導風格會對脫歐進程起到推動作用。在此基礎上，英國無協議脫歐的可能性增加，新領導人的新決策將主導英國脫歐的未來走向。此外，英國議會多數反對無協議脫歐，未來議會內部還是會在脫歐的問題上繼續博弈。另一方面，脫歐議程嚴重牽制了英國的國內力量，英國政府沒有多餘精力去經營好中英關係。在脫歐與英美博弈加劇的大背景下，英國有可能陷入外交決策困境，儘管不想但仍可能面臨在中美博弈間“選邊”的新難題。

