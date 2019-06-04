金恒煒：蔡英文即使贏得初選　大選必大敗

金恒煒說，蔡英文代表民進黨2020必大敗。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月 4日電（記者 洪德諭）民進黨2020初選將於6月10日啟動民調。深綠的凱達格蘭學校校長金恒煒接受中評社訪問分析，蔡英文若代表民進黨角逐2020必大敗，原因是去年九合一“討厭民進黨”氛圍未變，且在初選無所不用其極，民進黨理性支持者支持自由、民主與法治勝過民進黨，選民是不會含淚投票的。



金恒煒，為《自由時報》專欄作家，曾創辦《當代雜誌》，擔任過北社副社長、中央廣播電台董事。在這次民進黨2020初選為“民進黨初選觀察團”的重要成員，確保初選的公平性。



針對民進黨初選後的發展，金恒煒分析，蔡英文即使贏得初選，把賴清德打敗，也會在2020中大敗，原因在於去年11月24日九合一選舉“討厭民進黨”的氛圍並沒有改變。面對蔡英文在初選無所不用其極，如果初選制度被破壞，從九合一即可看出，綠支持者是會含淚不投票的，因此對於不合理的初選有理念、有價值的支持者不會支持民進黨。



不過，前“行政院長”賴清德出線將會改變這樣的狀況，金恒煒分析，假設賴清德的對手是國民黨現在民調最高的高雄市長韓國瑜，這場戰爭將變成中國與台灣的戰爭，重演2004年陳水扁尋求連任，對上連戰與宋楚瑜的合作。



為何蔡英文沒有如同賴清德的優勢？金恒煒說，蔡英文是維持現狀，韓國瑜走馬英九路線，蔡英文沒辦法團結台灣人，是50步與100步的差異。



至於賴清德若未出線的下一步，金恒煒說，若賴清德輸給蔡英文，政治發展有時與承諾無關，不是不可能有人拱賴清德脫黨參選。政治上的發展有時不會隨著個人意志，不過可能性應該很低，因為風險很高，除了蔡、賴都選不上外，同時大家也會把蔡選不上的原因怪罪給賴。至於是否有“蔡賴配”的可能，金則說，既然蔡英文選不上為何要去陪葬？



賴清德若初選失利、未脫黨，金恒煒分析，賴清德將會扛下2020後重新團聚力量的責任，不一定是黨主席，但一定是民進黨的領袖，且是2024民進黨大選的頭號人選。為何會是民進黨下一階段領袖？金分析，在賴清德已不是“行政院長”、市長後，還是有很多人拱他，且民調就是他最高，現在賴清德已經是領袖，且民進黨檯面上的人物，就以賴清德的資歷最完整。



至於若賴清德初選出線，金恒煒說，蔡英文沒有說要支持賴清德，加上蔡英文曾說過她可以犧牲民進黨，且蔡英文也非傳統民進黨，因此她一定是賴清德選舉裡面的絆腳石。

