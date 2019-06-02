中評關注：韓鐵粉中老年居多　需多圈小鮮肉

挺韓國瑜以中老年居多。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月2日電（記者 洪德諭）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜1日在凱達格蘭大道舉辦2020大選第一場大型活動“決戰2020贏回台灣”誓師大會，主辦單位估計吸引40萬人參與，超乎預期。不過細看參與這場造勢，多半以深藍的中、老年居多，符合過去多項民調的分析，顯見韓國瑜在年輕族群方面，還得加強。



在韓國瑜表態若5人小組來徵詢初選意願，答案是“Yes，I do”後，1日的“決戰2020贏回台灣”誓師大會，成為韓國瑜爭取2020國民黨內提名的首場活動。主辦單位原預估這場活動將吸引10萬人走上街頭。1日現場，主辦單位宣布，在誓師大會開始前1個小時，現場人數就已達10萬人，隨著時間逐漸接近韓國瑜進場，人數持續增加，到了韓國瑜進場那一刻，主辦單位宣布人數突破40萬，在支持者穿紅衣、拿“國旗”下，現場呈現一片紅海。



不過，細看這場誓師大會，參與活動的族群絕大多數是深藍中、老年人，雖然目前韓在各家民調都遙遙領先民調，但距離7月5日的民調，只剩一個月，韓還有很大挑戰。目前韓國瑜與郭台銘爭冠，根據多項民調分析，韓在中高年齡佔優勢，支持者偏顯性；郭台銘有較有的年輕支持者，經濟選民，支持者偏隱性。



由於國民黨初選是全民調，抽樣對象遍及各年齡層與政黨屬性，韓在初選即高調造勢會對民調有何影響，還很難預測。



另外值得觀察的是，在誓師大會中，為了通過初選，挺韓大將杏仁哥、強強滾齊聲呼籲“挺韓到底”。不過觀察1日現身挺韓的國民黨成員，如要爭取“立委”黨內提名的北市議員陳重文、將代表國民黨角逐“立委”的李永萍等，目的應是靠著挺韓拉高支持度。現身的雲林縣長張麗善就說，只要初選後能勝選的人都支持，支持者中也有出現“踐踏民主小英下台”等標語。國民黨從未在初選出現這麼大的造勢活動，韓國瑜是第一人。

