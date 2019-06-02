金一南答中評：美代防長講話干涉中國主權

美國代理防長沙納漢1日出席香格里拉對話會並發言（中評社 郭至君攝） 中評社新加坡6月2日電（記者 徐夢溪 郭至君）國防大學戰略教研部教授金一南1日接受中評社採訪表示，美國代理防長沙納漢講話談台灣干涉中國主權內政。



6月1日上午，美國代理國防部長沙納漢在新加坡香格里拉對話會演講，評估印太面臨的主要安全挑戰和闡述美國政府的地區政策。



就沙納漢演講中談及台灣問題，金一南表示，沙納漢在演講前講到，本地區的任何國家都不能通過行為干涉別國的主權，這句話講得很好。反過頭，美國就來干涉中國主權——他就講了台灣問題，台灣是中國的內部問題，當他講到這個問題的時候，就干涉了中國的主權。



金一南指出，台灣人民沒有權力決定台灣地區的問題，因為台灣是中國不可分割的一部分，台灣这个地區應由整個中國來決定的，這點要特別明確。以加拿大魁北克為例，1998年，魁北克已經達到了48%左右要求獨立，於是加拿大緊急修改憲法，必須由全部加拿大人公投，美國政府也宣布堅決支持加拿大的憲法，維護加拿大的統一，因為美國不願意出現一個親法國的魁北克共和國。所以，沙納漢的講話干涉中國主權內政，是與美國的慣常做法不相符的；以南北战争，美国南部的11个州通过公民投票的方式要求脱离美利坚合众国，但林肯坚決发动南北战争，完成美国国家统一，美国在南北战争中完成国家统一所花的代价，伤亡的人数超过第一次世界大战、第二次世界大战和朝鲜战争三场战争总和，这是美国完成统一巨大的代价，这是主权国家。



金一南評價沙納漢演講認為总体比較低調。他沒有咄咄逼人，較為溫和、理性，讓大多數希望看見中美“互懟”的與會者感到失望。沙納漢在演講和問答環節，三次提到了與魏鳳和部長的會談達成了良好的協議，表示中美交流會見，有問題以後繼續解決，這個解決不是通過對抗，更不是通過戰爭，是通過和平合作、溝通來解決。



金一南指出，中美防長會見由原來約定的15分鐘延長至將近25分鐘，成果不小。通過會見，雙方溝通了情感和理念，營造了很好的氣氛，是解決問題的良好開端。他欣賞沙納漢在演講中以“貿易衝突”的表述代替“貿易戰”，這表示中美冷靜對待彼此，而不是充滿主觀意念的把對方想像成惡魔。



談及中國派出高級軍事代表團參加香會，金一南表示，這非常有意義。首先，代表團級別不一樣，發言時間不一樣，闡述觀點的機會也不一樣，這是非常必要的。其次，高級代表團出訪，充分展示中國的自信和意圖，在此基礎之上才能達成合作。“我覺得我們的高級代表團非常有必要，而且是今後要繼續下去的事情。”