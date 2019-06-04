金恒煒：中執會強改初選辦法　賴增加同情票

金恒煒說，對於民進黨修改初選辦法，一定會發動“割綠委”。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月4日電（記者 洪德諭）民進黨5月29日中執會修改初選辦法，深綠的凱達格蘭學校校長金恒煒接受中評社訪問分析，民進黨通過辦法後，讓比賽回歸正面對決。對於前“行政院長”賴清德來說，與他之前提出的“贏的方案”相比是在“最不利中有利”一些，也確保初選沒被沒收，還能獲得更多同情票。對於結果，也是民進黨初選觀察團的他提到，一定會“割綠委”，就他了解台南民間已經鎖定一個、高雄則鎖定了兩個。



金恒煒，《自由時報》專欄作家，過去曾創辦《當代雜誌》，擔任過北社副社長、中央廣播電台董事。在這次民進黨2020初選為“民進黨初選觀察團”的重要成員，監督民進黨公平進行初選。



針對這次初選，賴清德先是在5月22日拋出贏的方案，包括蔡英文贏國民黨高雄市長韓國瑜、或他輸韓，他都會支持蔡英文，只有在他贏韓且韓贏蔡下，他才會要求提名。5月29日中執會通過初選辦法，手機50%納入民調，無黨籍台北市長柯文哲、韓納入民調，舉辦一場電視政見會。民調將於6月10日啟動。



對於中執會結果，金恒煒說，民進黨把蔡英文放在第一位的決心與既定的目標即使努力也攻不破，後續預計將會繼續把不合理的事情表達出來，並警告民進黨不要作弊。若蔡英文勝出是否接受民調結果？金則說，結果服不服氣沒用，因為是已經造成事實，但在不好的事實下，目前計劃一定會“割綠委”，就他了解台南民間已經鎖定一個、高雄則鎖定了兩個。



至於對賴清德的影響，金恒煒認為，最不利的是賴清德自己在5月22日提出的“贏的方案”，民進黨聰明的話就應該接受他提出方案，這樣賴清德會很難打，但在民進黨通過初選辦法後，讓比賽回到正面對決，在最不利中有利一些，同時賴清德也確保初選沒有被沒收。金也說，他從來不支持誰，但他會站在被打壓弱勢的一邊。在初選辦法通過後可能會支持賴清德，相信賴清德會獲得像他一樣更多的同情票。



針對民調的方式，金恒煒分析，蔡英文認為她較獲得年輕人支持納入手機民調，並透過同婚專法來吸引年輕族群，不過台灣是保守的社會，且去年公投已對同婚投下反對票，反而可能激起更多反同的民眾，此外現在民調不表態當中也有很多是因為不能夠表明支持賴清德的，因此蔡英文未必佔便宜。



如何面對接下來初選？金恒煒說，賴清德參與初選時在民調領先30%以上，且也沒有考慮到“總統”有很大的權力、資源可以收買綠營的人，在“太大意”下提出了“五不策略”，但現在這樣的策略反而讓賴清德綁手綁腳，在初選辦法通過後，建議賴清德可以公開宣布放棄五不，加大選舉力道。是否會因為放棄五不產生反效果？金回應，這是選舉，只要不違法、不違背正義原則就可以做。



金恒煒進一步解釋，賴清德自己說他是最具實力打敗國民黨的候選人，九合一大選已可看出民進黨支持者不會含淚投票，賴清德應決斷地宣傳2020蔡英文選不上，並把從五不到贏得策略的脈絡講清楚，表明他出來競選不是為了對付蔡英文，而是有危機感、憂患意識的，相信這樣的論述能獲得很多人民的支持。



賴清德的“五不”選舉方式：不動員、不插旗、不用宣傳車、不設競選總部、不立選舉看板。