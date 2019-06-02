中評關注：韓致詞狂批蔡　對初選過關有信心

韓國瑜在凱道致詞30分鐘，重批蔡英文執政。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月2日電（記者 洪德諭）中國國民黨高雄市長韓國瑜1日在凱達格蘭大道舉行首場針對2020大選的造勢活動“決戰2020贏回台灣”誓師大會，吸引40萬人參與。韓國瑜總計花了約30分鐘致詞，除了更加展現決心，說2020準備承擔任何重大責任，為“中華民國”不惜粉身碎骨，韓的砲火更用力對準蔡英文執政，像是批“謙卑謙卑再謙卑”應改成“權力權力愛權力”。韓隻字未批其他初選對手，同時也拋出許多政見，可見其對通過初選深具信心，已在為大選最準備。



1日舉辦的“決戰2020贏回台灣”誓師大會，是韓國瑜確定爭取國民黨2020大選提名後的首場大型造勢，主辦單位事前原預估將吸引10萬人參與，1日主辦單位在韓國瑜進場前宣布，活動人數達40萬，超乎預期。



活動從1日下午3點開始，韓國瑜在4時47分左右抵達現場，ﻨ4點55分上台致詞，5點29分韓鞠躬下台。細看30分鐘左右的致詞，韓國瑜表態更明確，強調2020年他準備承擔任何重大責任，為“中華民國”不惜粉身碎骨，期盼藉此更加凝聚挺韓支持者。



至於發言的內容，韓國瑜針對蔡英文執政進行攻擊，先批蔡英文上台說“謙卑謙卑再謙卑”應改成“權力權力愛權力”，也批蔡英文上台“斷交”5個國家不停撒錢，並向台下支持者大喊2020讓鬼混的政黨、讓民進黨下台，此外也拋出許多他的政見，包括要簽自由貿易協定、推動發大財外交等。



雖然這是一場國民黨黨內初選，參與者有6人之多，韓國瑜隻字未提到初選競爭對手，直接把層級從與黨內競爭拉到直接攻擊蔡英文，還提出許多政見想法，韓國瑜應該很有信心可以代表國民黨出征，直接以大選層級開始從事競選活動。

