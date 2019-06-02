韓國瑜魅力直逼2008馬英九旋風

韓國瑜魅力直逼“2008馬英九旋風”。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北6月2日電（記者 倪鴻祥）挺韓團體1日下午在台北府前凱道舉辦61挺韓大會師，協助高雄市長韓國瑜爭取中國國民黨2020大選提名並邁向“執政”之路。這場造勢創下兩個紀錄，一是在沒單位承認主辦的情況下，參加人數號稱突破40萬人；二是活動期間大雨不斷卻沒人離開，證明韓國瑜的魅力與號召力，直逼2008年“馬英九旋風”。



昨天的造勢大會，無論參加人數是主持人最後宣布的40萬，還是期間宣布的20萬或30萬，人數均已經遠超過預告的10萬人。而且期間至少三度滂沱大雨，雨大到像炸開來，大到雨衣、雨傘都擋不住，人潮沒散去，反而愈聚愈多。韓國瑜最後壓軸演講，從中南部搭遊覽車北上的民眾，也沒有提早離開，證明韓國瑜的魅力。



參加造勢的民眾從南到北，乃至東部都有，身上不論是“T恤”、手持旗子，或是帽子、臉頰、額頭印上的浮水貼，全是“青天白日滿地紅”的標誌，到場政治人物清一色都是國民黨“立委”、縣市議員、中常委，就連雲林縣長張麗善、前立委張嘉郡率領的“張家班”也全是藍營，證明這是“泛藍”的場子。



昨天的場子，明明參加的民眾是藍營近年來人數最多的一場，卻不是國民黨號召動員。主要原因之一，目前是初選階段，許多人不方便出面，部分出錢出力的藍營人士也希望隱身幕後，以免得罪其他參選人。但這場造勢之後，初選強弱應已愈來愈明朗。



另方面，事前承認受前花蓮縣長傅崐萁所託，幫忙贊助的“妙天”禪師沒有出現，也沒看到所屬“博愛基金會”或“國會政黨聯盟黨”的任何標誌，雖然主辦單位有夠神秘，但也證明韓國瑜的人氣強強滾，去年九合一選舉的韓粉沒有散去。61造勢是韓國瑜整軍備戰的起步。



除了韓國瑜的魅力與號召力得到印證，2020“立委”選舉時，究竟那一個政黨會是最大贏家？表面看起來像是國民黨“收割”，但背後又有“妙天”的影響力，所以這場“挺韓大會師”究竟是哪個政黨嘗到甜頭，有待觀察。

