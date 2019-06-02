中評關注：國民黨初選已宣告結束？

韓國瑜61凱道盛況空前，提前宣告初選結束。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北6月2日電（記者 倪鴻祥）挺韓團體1日下午在台北府前凱道舉辦“決戰2020，贏回台灣”誓師大會（61挺韓大會師），為高雄市長韓國瑜造勢，宣稱有40萬人參加，現場氣氛，形同提前宣告國民黨初選結束。



目前共有6人爭取國民黨2020提名，韓國瑜、鴻海董事長郭台銘民調前二，還有前主席朱立倫，前“立法院長”、不分區“立委”王金平，以及前台北縣長周錫瑋與台大政治系教授張亞中。韓、郭的差距約8%以內。



參加61挺韓誓師民眾來自北中南東，人數不論是40萬、20萬或30萬，都遠超過預告的10萬人，也是近年來大型集會人數最多的一次，而且有始有終，沒發生藍綠動員時一些人提早離去的情況，證明向心力強。



雖然是“泛藍”場子，但卻不是國民黨動員，也非“妙天”所屬“國會政黨聯盟”或所屬宗教團體單一動員而來，尤其原本保持中立的藍委、縣市議員、中常委，都陸續登台聲援，印證韓國瑜的人氣與民調數字“民實相符”。



就算是深耕地方經營多年、地方派系人脈穩固的王金平，也不可能動員到像61挺韓大會師這麼大的盛況；郭台銘雖有不少“拚經濟”的民眾期待，但論魅力確實不及韓國瑜。



依照國民黨初選特別辦法，這次採全民調決定人選，雖然6月10日公布參加初選名單，6月23日到7月4日間舉辦國政願景電視發表會，7月5日到15日展開為期11天民調，7月16日公布民調結果，7月17日報中常會核備，7月28日全代會正式提名，就時間來說還有一個月的衝刺期。



但韓國瑜6月1日台北凱道這一役，已經成功打響全台知名度，挺韓民眾也已凝聚成功，不但可以期待下一場6月8日在花蓮的大會師，即便有“韓黑”存在也難再撼動大局，其他5位候選人難再匹敵，可以說，國民黨的初選已經提前結束。