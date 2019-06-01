挺韓造勢站台　藍委態度謹慎沒選邊站

中評社台北6月1日電／多個挺韓團體今天在凱道為高雄市長韓國瑜舉辦造勢大會，部分國民黨中常委、“立委”也出席。不過，相較於韓粉喊出“非韓不投”，“立委”發言時沒選邊站，僅強調國民黨一定要團結一致、重返執政。



中央社報道，“決戰2020.迎回台灣”全國團結造勢活動表定下午3時開始，但中午就已經擠滿人潮，雲林縣長張麗善率15位雲林縣議員北上力挺，國民黨“立委”沈智慧、林德福、蔣萬安、李彥秀、陳宜民、呂玉玲、林奕華、陳學聖、柯志恩、無黨籍“立委”陳玉珍以及國民黨中常委姚江臨、李德維、曾文培、游家富、李昭平、劉大貝、蕭景田都出席。



不過，相較於多位韓粉在台上激情力挺韓國瑜，並喊出“非韓不投”，出席的國民黨“立委”發言謹慎，並未選邊站。先前曾私下透露“韓粉比較不理性”的蔣萬安，今天到場時說完全不會尷尬。他向台下群眾表示，看到滿滿旗海、很多朋友聚在這裡，代表大家的共同目標就是凝聚力量、團結一心，一定要讓國民黨重返執政。



儘管出席站台，但蔣萬安也沒選邊站，受訪時表示黨內參選者只要需要協助，他們都會樂意幫忙。



柯志恩受訪時也說，只要是國民黨初選人邀請，他們都會參與。



黨內人士分析，現任“立委”雖出席造勢活動，但在韓國瑜進場或是在台上致詞時，並沒有任何一位“立委”與韓國瑜同框，可能是跟黨團希望黨內“立委”初選過程立場中立有關，但“立委”為了拚連任，一定都有選舉考量，還是會考量現實狀況。



一名有出席挺韓造勢的中常委指出，常委們出席也冒了風險，在今天之前誰也不知道造勢人潮是多還少，所有出席韓國瑜造勢的黨內人士都在押寶，但初選過程本是競爭，選邊站的情況應難免，初選過後就沒有這個問題，大家仍會團結支持勝出的人。