日防相：半島無核化 中國需做更多努力

日本防衛大臣岩屋毅1日出席新加坡香格里拉對話會（中評社 郭至君攝） 中評社新加坡6月2日電（記者 徐夢溪 郭至君）日本防衛大臣岩屋毅1日出席新加坡香格里拉對話會。他在大會發言中表示，儘管日本已經邁出了堅實的一步，促進了各國之間聯合的監管活動，但是我們也認識到在當區有一些國家應該做出更多的努力，推動聯合國安理會相關決議的落實，這些國家包括北朝鮮、中國和俄羅斯。



岩屋毅表示，支持美國的立場促使朝鮮採取堅實有力的措施，朝鮮半島的無核化邁進。朝鮮需要明白峰會會議的重要性，要積極回應國際社會的關注。朝鮮在5月初發射短程彈道導彈，這違反了聯合國安理會一些相關決議，這是非常令人遺憾的事情。



他指出，日本的立場沒有任何改變。我們要尋求一個完整、不可逆轉的拆除朝鮮彈道導彈並實現朝鮮半島的無核化。我們也想不斷提醒自己一個不可否認的現實，朝鮮在核武器和彈道導彈方面是沒有實質的改變。朝鮮仍然擁有幾百公里可發射的彈道導彈，基本上覆蓋了整個日本的區域，也有可能會到達美國甚至歐洲的本土。因為核武的擴散，全球安全風險受到了影響，包括還有生化武器，這些風險仍然沒有改變。未來最緊迫的風險是，國際社會要採取措施，在朝鮮採取行動前遏制他們。



“現在是時候了，需要我們付出堅實努力”。岩屋毅表示，接下來，首先，日本將不斷付出努力，積極加強日本和韓國的合作，包括聯合軍演和一些其他活動。建立起預警能力對日本非常關鍵，防衛則是首要任務。要促進聯合國安理會決議的落實，加強全球範圍內的國際監管。日本的海洋衛隊還將不斷參與和監督海上活動。



其次，日本堅定地支持通過外交方式解決朝鮮以及朝鮮半島的無核化。因此我們有信心針對一系列不同的計劃付出努力，積極加強日本和美國、日本和韓國的合作，包括聯合軍演等。此外，多國的參與也對維護全球的利益發揮作用，使一些非法活動得到曝光，這也代表了未來多國之間海軍監管活動的新模式。日本尊重所有國家團結一致，共同努力來完成這些任務，也希望將來能夠有更多的國家能夠參與其中，為地區安全作貢獻。



岩屋毅指出，儘管我們已經邁出了堅實的一步，促進了各國之間聯合的監管活動，但是我們也認識到在當區有一些國家應該做出更多的努力，推動聯合國安理會相關決議的落實，這些國家包括朝鮮、中國和俄羅斯，他們在朝鮮的事務上有著巨大的利益。東南亞國家也對於全球的安全要點上發揮著巨大的作用。



最後，岩屋毅表示，日本會毫不洩力織出一個‘希望的掛毯’，將外交的織工和我們的韌性相結合，為國防做出共同的努力。日本要爭取和朝鮮關係正常化。朝鮮如果走正確道路將會有一個很好的未來，日本也會非常的慷慨來協助朝鮮釋放他們的潛力。他呼喚國際社會更加緊密協作來再次加倍朝這個目標努力。