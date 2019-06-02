“一條街”和它所容納的102萬億元

中評社北京6月2日電／5月30日，人民銀行行長易綱為“一條街”主動做起了“廣告”。



這條街就是金融圈赫赫有名的北京金融街，當然它並不是真的僅僅有一條街道，作為國內第一個定向開發的金融產業功能區，核心區2.59平方公里，建築面積總規模達600萬平方米。經過20年的建設與發展，金融街已經建設成為集決策監管、標準制訂、資產管理、支付結算、信息交流、國際合作為一體的國家金融管理中心。



最近，北京金融街有了一個新身份——2019年，經黨中央國務院批准的北京城市新總體規劃明確了北京金融街是國家管理中心的功能定位。



在2019金融街論壇年會上，北京市西城區代區長孫碩介紹，北京金融街承載“一行兩會”金融監管架構的決策，區域內有各類金融機構1800多家，總部企業175家，金融機構資產規模達到102萬億元，占全國金融機構資產規模的近40%，區域人民幣支付業務占全國的40%，外幣支付業務占全國的60%。



換句話說，對人民幣金融市場變動產生影響的金融信息大多從這裡傳送到全國乃至世界各地。另據筆者了解，該區域地均產出率超過2100億元/平方公里，實現勞均產出率約300萬元/人。而且，這條街承載的不僅是金融業的過去和現在，更是金融業對於未來創新和發展的殷殷期待。



5月30日，易綱行長表示，央行將繼續支持國家金融業改革開放的政策在北京落地，例如支持資本項目便利化的政策試點、跨境人民幣支付清算等政策在北京落地。



易綱行長同時強調，央行將支持金融街論壇發揮品牌優勢，不斷向世界發出大國金融管理中心的聲音，支持高端金融要素資源在金融街聚集，推動支持金融業發展和試點在金融街落地，推動外資、外匯政策在金融街先行先試，不斷地吸引國際化元素，支持外資金融機構拓展業務，指導開展專業性的國際合作，支持北京金融科技創新示範園區的建設。



筆者認為，對於年輕的北京金融街而言，創新發展的腳步還需要不斷提速。其肩負著發展與首都地位相匹配的現代金融業，積極引導金融與科技文化等新興金融產業的有效融合發展，科學布局金融科技、財富管理等戰略性新興產業的重任。



筆者相信，102萬億元的資產規模給北京金融街的發展提供了有力的支持；而促進金融業合理運用杠杆，服務於實體經濟、造福於國民，真正增加國民的財富獲得感，是這條街的使命，也是其可以預期的未來。



來源：證券日報



