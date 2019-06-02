跨洋辯論理性智慧很重要

中評社北京6月2日電／隔空舌戰意猶未盡，跨洋對話如期上演。北京時間5月30日上午8時許，中國女主播劉欣連線美國女主播翠西·里根的節目，“面對面”就貿易戰、知識產權等熱點議題交流看法，吸引了中美兩國甚至全球觀眾的目光。



雖然這場短時間的辯論火藥味兒不濃，相較大張旗鼓的預熱、劍拔弩張的開場顯得不夠“激烈”，但從中仍能看出兩位女主播截然不同的台風。劉欣不到30秒的開場白被翠西插話三次，仍然理性大方、對答如流：談及知識產權，直言雙方可以互惠互利；談及中國發展，反問“為什麼中國不能像一個成人一樣長大點呢？”再看翠西，雖然努力改變慣常的撒潑做派，卻仍未能擺脫骨子里的傲慢與偏見。一葉知秋，某種程度上，中美兩國女主播的表現又何嘗沒有折射出經貿摩擦中兩國的態度？



所謂“真理越辯越明”，這場約辯雖然只是點到即止，卻顯示理性智慧在對外交流對外傳播中很重要。就交流效果而言，許多人觀察到，最終翠西口中甚至出現了“共贏”等詞，承認貿易戰對誰都沒有好處，大家要雙贏。這正是我們的一貫主張，也是此次辯論的啟示所在。有隔閡、有分歧不可怕，沒有交流才可怕。一段時間以來，中國被強加了太多“莫須有”的罪名。像此次跨洋辯論一樣，抓住時機、果斷出擊，更好傳播自己的聲音，我們才能向世界展現真實、立體、全面的中國。



當然，僅靠語言的力量，來糾正某些人的刻板成見並不現實。回看翠西的節目，不難發現，抹黑中國是其一貫立場，為了把中國塑造成為偷竊技術、占美國便宜、威脅整個西方文明的國家，有沒有證據並不重要，論證是否嚴謹也不要緊。往更深層次看，這類節目實際上迎合著美國國內的反華情緒，服務於某種政治立場。不只翠西本人政治傾向明顯，多次在節目中熱情支持特朗普；連這檔節目所屬的福克斯電視台，也是特朗普的“最愛的媒體”。正因此，翠西的態度轉變多半只是拿捏分寸之下的權宜之計，不必太過樂觀。



事實勝於雄辯。回顧以往，面對成長之路上的種種誤解、抹黑，唱衰、捧殺，中國正是以數十年的穩定發展，始終做好自己的事，讓“歷史終結論”終結，讓“中國崩潰論”崩潰，讓“社會主義失敗論”失敗。當下，某些國家肆意妄為、出爾反爾，一邊肆意揮舞關稅大棒，任性踐踏國際規則，一邊利用話語體系中的優勢地位，為自己的倒行逆施編織借口。面對這樣的“對方辯友”，只怕論述得再有道理，也無法改變“雞同鴨講”的狀況。最有力度、最有效果的回擊方式，仍是按照自己的發展節奏，走好腳下的路，不怕鬥爭、敢於鬥爭、堅持鬥爭。這是歷史賦予我們的寶貴經驗，也是中國應對未來風吹浪打、不懼一切噪音喧囂的最強底氣所在。



來源：北京日報 作者：胡宇齊