徹底打破樓市路徑依賴

中評社北京6月2日電／經濟參考報發表評論員陳濤文章指出，在中國有效應對外部衝擊和加快供給側結構性改革的關鍵時刻，房地產業固然重要，但樓市路徑依賴與中國經濟高質量發展要求南轅北轍，既不存在也沒有可能會依靠樓市拉動經濟增長。



經歷過去兩年多嚴厲房地產市場調控後，近期局部城市房地產市場交易活躍度提升。2019年4月，國房景氣指數為100.92，環比提高0.14點。一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比漲幅均略有擴大，但從商品房銷售面積和銷售額看，增幅仍低於上年同期。



當前，我國房地產市場增長空間已經非常狹小。從人口因素看，2018年我國新生人口出生率為10.94‰，創1962年以來新低，人口老齡化將加快到來，樓市人口紅利拐點已經出現。從家庭資產配置看，根據相關統計和研究，我國住宅不動產約占家庭總資產的75%以上，過去兩年我國家庭財務杠杆明顯上升，有能力繼續增配住宅不動產的，很可能已經不屬於剛需的範疇。從購買力看，熱點城市住宅供求矛盾更多表現為購買力的結構矛盾，想買房的沒有能力，有能力的還要繼續增配住宅不動產。從房價收入比的橫向比較看，北京、上海、深圳的絕對房價水平在國際大都市中絲毫不遜色，其他城市的房價收入比也部分超過國際公認的合理水平。



此外，從風險看，歷史經驗和他國的實踐都充分表明，房地產市場劇烈波動往往蘊含巨大風險。上世紀80年代廣場協議後，日本房地產泡沫破滅後一地雞毛，至今仍有影響。過去，我國房價超前運行，固然可以提供當期經濟增長動力，但也在一定程度上阻礙了經濟轉型升級。特別是房價過快上漲所引發的財富示範效應、資源虹吸效應，影響到社會實業精神的傳承，引發了經濟金融的虛擬化，固化了經濟和產業結構，集聚了金融風險隱患。



基於人口、家庭資產配置、購買力、房價收入比和風險等多維度觀察分析，當前我國既不存在樓市穩增長空間，也不可能通過樓市拉動經濟增長。



經濟高質量發展是經濟運行由量變到質變的跳躍過程。不難發現，樓市路徑依賴的背後邏輯在於，房價永遠快速上漲，但這顯然違背了社會規律。過去兩年，我國堅決打破樓市路徑依賴，有力推動了經濟高質量發展。一方面，熱點城市房價平穩運行，穩中有落，有效減少了社會資金盲目向房地產業聚集的現象；另一方面，有效推動了社會實業精神的活躍，增加了全社會追求高技術領域開拓創新的熱情。



毋庸置疑，樓市路徑依賴存在頑固性。近期，局部土地市場出現異常升溫，個別城市的房價炒作也有所抬頭，這與我國房地產市場長效機制建設方向背道而馳，也不符合依靠創新驅動經濟高質量發展的大環境。



考慮到當前我國房地產業的巨大容量、住宅不動產價值在家庭財富中的高比重以及房地產金融規模，樓市穩健運行比以往任何時候都更重要。在通往經濟高質量的道路上，我國房地產業也要追求高質量的發展目標，首要是保持房地產市場穩健運行。在堅持“房住不炒”的政策定位下，房地產業高質量發展方向要依靠有效的房地產調控措施來保障，房地產市場穩健運行更要依靠破除樓市路徑依賴來保駕護航。房地產業固然是國民經濟重要產業，但絕非經濟高質量發展的主要驅動力量，需要理性看待其對國民經濟增長的支持作用。