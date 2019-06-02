中評社北京6月2日電／近年來，供應鏈金融發展備受關注。供應鏈金融是依托供應鏈運營開展金融業務，有助於優化產業資金流，縮短現金流周期，並增強中小企業信用。經濟參考報發表中國人民大學重陽金融研究院高級研究員董希淼文章稱，對供應鏈金融，應正確認識，完善政策，積極穩妥發展。



加快供應鏈創新與應用，積極穩妥發展供應鏈金融，其中有兩個重要的問題需要進一步思考和回答。第一，對供應鏈金融價值的思考：供應鏈金融到底是為了誰？根據一般的定義，所謂的供應鏈金融，是依托供應鏈運營，開展金融業務，加速整個供應鏈資金流，同時又通過金融業務，借助金融科技，更好地推動產業供應鏈發展。應該說，供應鏈金融本質上是為了優化產業的資金流流動，縮短現金流周期。它的本質應該是促進產業發展，首先應該服務於供應鏈上的產業、企業，其次才是金融資本的盈利和擴張。



第二，對供應鏈金融生態的思考：應該是封閉的還是開放的？供應鏈金融發展較快，但發展中“跑馬圈地”等現象較為明顯。比如金融機構，追求打造自己的供應鏈金融生態圈，一家機構就想把整個供應鏈全部吃下來。對核心企業來說，由於掌握了上下游企業數據，在整個供應鏈生態中占有優勢地位，更想把整個鏈條都鎖定和封閉在自己的生態圈之中。供應鏈金融相關數據有私有化、單邊化、分散化、封閉化等傾向，對行業長遠發展不利。



對供應鏈金融這兩個重要問題的認識不同，即對價值的主張不同、對生態的理解不同，往往就容易產生四個方面的痛點。第一，金融機構對行業和產業的理解不夠。作為供應鏈金融的主要提供者，金融機構受限於人員、能力和經驗，往往難以深入了解產業供應鏈，因此也難以提供針對性的服務並實施有效管理，存在一定風險隱患。第二，存在“數據鴻溝”“信息孤島”等現象。從全社會看，統一的信息服務平台尚未搭建，數據歸集、整合都面臨很大的挑戰。而供應鏈核心企業，其數據單邊化、私有化、分散化、封閉化等問題仍然普遍存在。第三，部分從業機構沒有金融資質和牌照。供應鏈金融參與主體非常多，除金融機構之外多數沒有從事金融業務的資質與牌照。近年來，大量互聯網公司甚至部分P2P網貸平台，不同程度參與供應鏈金融，也產生了一些亂象。第四，供應鏈金融缺乏標準和制度規範。相關國際組織對供應鏈金融有明確的定義，但與我國供應鏈金融的實踐相差較大。與此同時，我國還沒有全國統一的供應鏈金融業務監管辦法，業務創新來自於市場各方主體，缺乏統一的行業標準。



過去幾年，供應鏈金融往往聚焦於貿易融資、電子商務等領域。在鄉村振興戰略下，還應重點發展農業供應鏈金融。農業供應鏈金融把產業供應鏈上的相關企業、農戶作為一個整體，將資金有效注入相對弱勢的小企業或農戶，提供融資、理財等服務。由此，農戶將不再是分散孤立、高風險、低收益的群體，而是與農業企業利益共享、風險共擔的主體。農業供應鏈金融是普惠金融的重要形式，有助於拉長農業產業價值鏈，提升農業產業競爭力，或將緩解農戶融資困難以及農村金融抑制加劇的問題。



對地方政府來說，要重視供應鏈創新和供應鏈金融發展，打造好地方大數據平台及供應鏈服務平台，並進一步優化地方金融生態環境。從監管部門來說，可出台地方性促進供應鏈金融發展的規範性文件，激發市場主體活力，引導供應鏈金融健康發展。從金融機構來說，要深刻理解“多主體參與”精神，加強合作，共同構建供應鏈金融合作平台，並根據實際情況建立專門的供應鏈金融產品、風控、系統、考核等支持體系，研發並推廣多種金融工具在供應鏈金融中的合理應用。對供應鏈核心企業來說，要做好企業的數字化建設，並加強自身信用建設，打造成熟產業鏈條。