曹瑞泰：日中友好　台日關係惡化速度驚人

曹瑞泰。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園6月3日電（記者 黃文杰）台灣日本綜合研究所主任研究員曹瑞泰接受中評社訪問表示，民進黨蔡政府不斷灌輸民眾，台美關係是有史以來最好，卻嚴重忽略或掩蓋台日關係惡化速度驚人，當然日本為了自己的國家利益，平衡中美，日中友好，但是不可否認，日本也厭惡民進黨政府內鬥轉外交，搞得日食進口被公投否決，難以轉寰，連台日外交事務都搞得烏煙瘴氣。



曹瑞泰，日本國立新潟大學現代社會文化研究所(法政組)博士、廈門大學文學院中國文學所博士。研究專長：日本研究、危機管理、東北亞的國家與行政，台灣日本綜合研究所主任研究員、開南大學公共事務管理學系專任副教授。



台灣2020大選即將來臨，藍綠想爭大位，不是訪美就是訪日，包括民進黨前“行政院長”賴清德、無黨籍台北市長柯文哲相繼訪日。曹瑞泰解釋，一來，美日是大國，在台灣的國際關係上，不僅最有份量，對台的影響力也最大；再者獲得美日的肯定，媒體曝光度又可大幅提高，選舉必可加分不少；第三，可獲得美日僑胞的捐款贊助與投票的實質奧援等，實為一舉多得的行動。



曹瑞泰觀察，在2020大選前，不要說來自“日本台灣交流協會”等次官方單位的邀請，連以大學演講或半官民組織等名義的邀請都不見蹤影，台日關係後退程度相當驚人。駐日代表謝長廷只好以自己的名義來邀約，邀同黨的賴清德，也找柯文哲訪日，卻不見邀任何國民黨想爭大位的人，證明謝是黨官身分重於“國家”政務官身分。



他告訴中評社，日方為了自己的國家利益，平衡中美、日中友好，對台日冷處理，但不可否認，也厭惡民進黨政府內鬥轉外交，搞得日食進口被公投否決，難以轉寰，連台日外交事務（駐大阪代表處長蘇啟誠之死）都搞得烏煙瘴氣，所以不僅官方或中央級的“國會議員”不出面邀請，連賴、柯赴日的邀宴上，出席的親台“國會議員”，都還難以釋懷地談論台灣朝野相關作為，讓第一線的外交人員弄得裡外不是人。



曹瑞泰認為，過去中日關係向來緊張，但近來已經從對立變得舒緩，並向友好合作邁進，一則雙方都意識，合則兩利、分則兩害的道理，中日雙方都主動積極的改善雙邊關係。



他分析，日本已經步入超高齡化與少子化，人力缺口彌補把寄望在中國大陸，到2018年底為止，在日本的中長期居留的外國人，以中國人最多，人數將近75萬人，預估今年日本勞動居留法規放寬後，中國人居留人數更將加速成長，以往透過台灣的中日商務往來，也轉向直接對接，雙方的依存關係日趨緊密。



曹瑞泰說，安倍日前雖風光招待美國總統特朗普訪日，看似美日同盟關係更好，但別忘了，美國是單邊自利主義，現階段要日本與美國，維持不完全的互利合作有問題，更不要說，想從美方獲得更多的利益，只盼能減少來自美國對日本政經軍等方面的負擔。



他指出，面對美中貿易大戰夾心餅乾式的為難，日本儘量低調、避免當出頭鳥，畢竟中國大陸，擁有近十四億人口的龐大市場，以及一帶一路沿線國家的貿易量，倘若能如當今的許多第三方的建設工程般，大陸公司投入政經資源與人力，開拓市場、爭取標案，日本公司再承包電機、精密部件乃至提供物資供應鏈等等的合作方式持續發展，益增日中從競爭對立改合作友好的模式，比較現階段日美不對等同盟下的日本尷尬處境，好壞立判。



曹瑞泰向中評社分析說，面對美中關係，為了國家利益，可以看到，日本步步為營，反觀國、民兩黨，為了政爭與選舉利益，卻無盡的消費對日關係，也損害兩岸關係，不僅耗損了好不容易累積起來的台日友好，蔡政府“親美日、反中”的外交策略，在政黨及選舉利益為優先，產生“親美、離日、反中”，台日關係惡化速度驚人，日中關係強化穩固，這樣一進一退的離反效果，更令人憂心。