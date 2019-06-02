綜合施策推動就業量質齊升

中評社北京6月2日電／經濟參考報發表記者班娟娟文章稱，中央將穩就業置於“六穩”之首，將就業優先政策置於宏觀政策層面。一系列政策接連出台落地，各地也多措並舉，實現了就業總體平穩。不過，經濟下行壓力下“穩就業”仍面臨挑戰，就業結構性矛盾依然突出。下一步落實就業優先政策，要強化各部門政策的協調性，瞄准高校畢業生、農民工等重點群體，著力激發微觀主體特別是民營企業的活力，培育更多新產業新業態，通過“雙創”帶動就業，實現就業數量和就業質量的同步提升。



文章稱，隨著穩就業政策的全面發力，就業回暖跡象已經顯現。國家統計局最新數據顯示，今年前四個月城鎮新增就業459萬人，達到全年預期目標的42%。4月城鎮調查失業率為5%，比上月下降0.2個百分點，31個大城市調查失業率也是5%，下降0.1個百分點，連續兩個月下降。下一階段，隨著經濟平穩增長，就業的承載力還將不斷加大，完成全年就業目標幾無懸念。



不過，當前國際經濟環境依然複雜，特別是出口環境面臨不確定性，在部分地方和部分行業，依然存在結構性失業問題。下一步穩就業仍不可掉以輕心。國務院近日成立就業工作領導小組，小組成員來自20多個部門，體現出對穩就業的充分重視。筆者認為，下一步落實就業優先政策，要進一步加強各部門政策的協調性，多措並舉、全面發力。



首先，要激發企業活力，提升就業吸納能力。就業之穩主要來源於經濟發展的拉動能力，只要宏觀經濟形勢良好，國民經濟的蛋糕不斷做大，各行業吸納就業能力穩定，就能為就業提供充分空間。因此，一方面要堅持供給側結構性改革，加大“放管服”改革力度，激發微觀主體活力；另一方面，要加快落實減稅降費政策，讓企業輕裝上陣，支持企業擴大投資從而創造更多的就業機會。



其次，要瞄准重點群體，增加更多就業空間。2019年普通高校畢業生數量多達834萬人，為近幾年最多的一年，除了增加人才招聘會次數，加大對大學生創業支持外，還要鼓勵和引導大學生到中西部等經濟發展潛力巨大的區域，以及廣大的基層一線。對於廣大的農民工群體而言，則可以進一步開拓服務業對勞動力的吸納能力，通過培訓鼓勵農民工等群體更多地進入養老、家政等社會性服務業領域。



其三，要挖潛新興業態，加大“雙創”支持力度。平台經濟、共享經濟、“互聯網＋”等新業態新模式已經成為穩就業的重要力量。2017年中國數字經濟領域就業人數達到1.71億人，占當年總就業人數的比重達到22.1%。應在採取包容審慎的原則下，出台更多配套舉措，鼓勵其健康發展，進一步釋放其對就業的巨大吸納潛力。此外，通過持續打造“雙創”升級版，孵化更多優質企業，創造更多元、更穩定的新就業崗位，從而帶動更高質量就業。



最後，要立足精准有效，增強職業技能培訓。近日，國務院辦公廳印發《職業技能提升行動計劃（2019-2021年）》，在全國範圍內首次大規模開啟職業技能培訓，對穩定和促進就業，建設知識型、技能型、創新型勞動者大軍意義重大。下一步要圍繞市場急需緊缺的職業，以及先進製造業、戰略性新興產業、現代服務業、智慧農業等新產業開展更有針對性的培訓內容，全面提升其就業創業能力，推動勞動者結構形態不斷調整。



總而言之，就業優先已經成為當前經濟平穩健康發展的優先目標，必須全方位綜合發力，將短期目標和長線政策有機結合，在實現就業總量穩步增加的同時，著力破解就業結構性矛盾，為推動經濟高質量發展提供有力的人才支撐。

