快評：民進黨無勝選把握 在為敗選作準備？

中評社快評/台灣媒體報導，針對台灣“立法院”會5月31日三讀通過《兩岸人民關係條例增訂第5條之3條文》，大幅提高兩岸協商簽署政治協議的門檻（須經全體“立委”的四分之三出席，及出席“立委”四分之三同意才能開啟簽署協議的協商；協議若順利簽署，還要經四分之三“立委”出席，及出席委員四分之三同意，再進行全民公投通過才能公布生效），爭取中國國民黨2020大選提名的前主席朱立倫認為，民進黨蓄意提高兩岸政治協議門檻，有兩個目的：一是選戰操作，升高兩岸對抗情勢，不接觸也不做任何協議；二是為敗選作準備，預先設下高門檻。



朱立倫說，兩岸協議確實該受“立法院”監督，但不該高於“修憲”，“這是倒退的路線”；“民進黨的政治動機高於長治久安。”政治動機是想阻礙兩岸協商，操作兩岸議題升高選舉主軸，對抗或抹黑政敵，勢必會傷害兩岸未來追求和平合作方向，畢竟兩岸未來合作協議比“修憲”難，對台灣只有傷害，很明顯是政治考量。



我們認為，朱立倫的點評一針見血，非常精准，表明民進黨對自己完全沒有信心，并且為敗選預作準備。其後果是非常有害：不僅有礙兩岸交流和兩岸關係和平發展，“對台灣只有傷害”，實際上也限縮了民進黨的發展空間，影響相當深遠。

