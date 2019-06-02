被炒的美國前防長將出新書

中評社北京6月2日電／美國前國防部長吉姆·馬蒂斯2019年夏天有一本書即將出版。



據美國《軍隊時報》網站5月29日報道，馬蒂斯警告說，這本書不會是關於唐納德·特朗普總統的“全爆料”。



蘭登書屋當地時間5月28日宣稱，《代號“混亂”：學習領導》一書將於7月16日出版。出版社稱，這本與賓·韋斯特合著的著作將“全面講述”這位退役將軍的軍旅生涯。



報道稱，馬蒂斯將寫到從阿富汗到伊拉克的衝突，並利用這些經歷總結關於戰爭與和平的教訓。



蘭登書屋的一名發言人說，在馬蒂斯2017年初成為國防部長之前就已經簽署了關於這本書的合同，儘管它也將涉及過去幾年的事件。但是《代號“混亂”》的基調將與詹姆斯·科米的《更高的忠誠》和邁克爾·沃爾夫的《烈焰與怒火》等暢銷書大不相同。



現年68歲的馬蒂斯發布聲明稱：“我寫這本書的目的，是向那些可能將在軍隊或平民生活中獲益的人們傳達我在43年的服役生涯中學到的一些教訓。我很老套：我不會寫關於現任總統的事，所以那些尋求爆料的人將會失望。我希望傳授的是那些讓我為自己無法預料的挑戰做好準備的經驗和教訓，而不是談論時下的政治熱點問題。”



據報道，這本書的書名來自馬蒂斯上世紀90年代中期領導第七陸戰團時的外號“混亂”。



據說，特朗普曾喜歡稱他“瘋狗”，但馬蒂斯對於這個昵稱不屑一顧。



報道稱，特朗普最初給予馬蒂斯高度評價，這位海軍陸戰隊四星上將一度享有特朗普很少向其他內閣官員展示的那種尊重。外交政策官員認為他是動蕩的白宮內部的一支穩定力量，是傳統聯盟的主要倡導者。