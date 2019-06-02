美國宣布將取消印度普惠制待遇

中評社北京6月2日電／美國白宮5月31日發布總統公告，宣布美方6月5日將取消給予印度的普遍優惠制待遇。



總統唐納德·特朗普在公告中說，印度沒有能夠確保向美國提供公平、合理的市場准入條件，依據《1974年貿易法》，美國政府將終止印度獲得的普惠制待遇。



普惠制是一種國際貿易制度，指發達國家單方面對從發展中國家輸入的制成品和半成品普遍給予優惠關稅待遇，是在最惠國待遇稅率以外進一步減稅或全部免稅的更優惠待遇。



印度1975年成為美方普惠制受益國，出口美國的汽車部件、輪胎和電器部件等產品獲得零關稅“優待”。



美國貿易代表辦公室今年3月4日發表聲明，說印度和土耳其不再有獲得普惠制待遇的資格，美方將把兩國從受益國清單上删除。



印度今年2月生效的一項電子商務新措施規定，關聯電商平台的實體禁止在這類平台上銷售商品，這意味著獲得美國沃爾瑪和亞馬遜公司投資的印度最大電商企業弗利普卡特無法銷售關聯沃爾瑪和亞馬遜的商品。



另外，印度著手推進雲數據存儲本地化，要求萬事達和威士等信用卡發行企業、互聯網巨頭將涉及印度的數據轉移到印度。



依照美國法律，取消普惠制待遇需在通知美國國會和相關國家政府至少60天後生效。特朗普發布總統公告的前一天，印度總理納倫德拉·莫迪宣誓就職，開始第二屆總理任期。



路透社報道，以取消對印方普惠制待遇方式，美方開辟了貿易戰“新戰線”。