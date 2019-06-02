泰國國會將於6月5日選出新總理

中評社北京6月2日電／泰國國會1日向上下兩院議員發出通知，邀請議員5日在曼谷北郊的臨時會議點開會，共同選出新一任泰國總理。



通知說，國會主席川·立派已決定在5日召開新一屆國會上下兩院第一次常務會議，議程包括通報國王關於任命臨時樞密院主席、上下兩院議長和副議長的聖諭以及選出新一任泰國總理。



泰國政府憲報網站5月31日刊登國王瑪哈·哇集拉隆功聖諭，宣布正式任命日前當選的下議院議長川·立派，副議長素察·陳乍侖、素帕猜·菩素；上議院議長蓬貝·威集春猜，副議長信素·信拜、素帕猜·頌差龍。



根據泰國憲法，下議院議長出任國會主席，上議院議長出任國會副主席。新一屆國會成立後，由國會主席召集上下兩院合計750名議員就政黨推舉的總理人選進行表決，獲得半數以上支持的候選人當選新總理。



2019年3月24日，泰國舉行政變近5年來首次大選，最終產生了500名議員的國會下議院，國會上議院250名議員則由現任總理巴育領導的全國維持和平秩序委員會挑選產生。據泰國媒體統計，目前，支持巴育再被選為總理的人民國家力量黨已聯合多個政黨，團結到近200個下議院席位，而上議院被普遍認為全體支持巴育繼續擔任總理。



2014年，泰國軍方發動政變，推翻英拉總理領導的為泰黨政府。時任陸軍司令的巴育隨後領導成立全國維持和平秩序委員會，擔任總理並執政至今。



（來源：新華網）