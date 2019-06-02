來自紀委的兩次“撐腰”

中評社北京6月2日電／“兩次招標均無違規行為，信訪舉報人反映的問題與事實不符……”近日，江蘇省無錫山水城規劃建設局中層以上幹部經歷了一次特殊的會議。會上，來自無錫市濱湖區紀委監委的兩位同志就該局新任局長前期信訪舉報情況進行了澄清說明。



2019年初，濱湖區紀委監委收到反映山水城規劃建設局副局長魯某的信訪舉報件。4月，魯某因工作出色被列入擬提拔正科級人選，這封舉報信一下成了他能否提拔的關鍵。為盡快查清問題，濱湖區紀委監委迅速成立核查組，通過收集有關文件、調閱工程資料、對規劃建設局內部人員和有關企業施工經理進行談話等方式，對該信訪舉報件進行詳細核查。



經查，信訪舉報中反映的兩個問題，一個反映不實，另一個在招投標環節存在輕微的程序不規範問題。考慮到有關工程時間緊、任務重，魯某屬於主動擔當作為，其行為雖然輕微違規，但未造成嚴重後果，因此濱湖區紀委監委對魯某進行了談話提醒，並及時向組織部門進行回復，未影響其提拔使用。



“雖然區紀委監委為我澄清了，但我還是有顧慮的，擔心局里的同志們會因為信訪舉報的事不再信服我，以後工作不好開展。”提拔後，魯某還是有所顧慮，但這種顧慮很快被來自區紀委監委的第二次“撐腰”打消了。



為進一步消除黨員幹部的思想顧慮，營造幹事創業的良好氛圍，濱湖區紀委監委此前不久剛研究出台了《濱湖區紀檢監察失實信訪舉報澄清工作辦法》，魯某成了適用這一政策的第一人。區紀委監委專門到山水城召開規劃建設局中層以上幹部會議，就信訪舉報核查情況進行說明，鼓勵魯某盡快消除顧慮，重新投入到各項工作中去。



“下一步，我們還將綜合運用容錯糾錯機制、失實信訪舉報澄清工作辦法等制度，進一步為想幹事、能幹事的黨員幹部鼓勁撐腰，著力營造風清氣正、擔當盡責的政治生態。”濱湖區紀委監委有關負責人說。



（來源：中國紀檢監察報）