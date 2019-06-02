有能力有信心保障重要農產品供給

中評社北京6月2日電／隨著美方日前對約2000億美元中國輸美商品加征25%關稅，中國對自美進口的部分農產品再次採取反制措施。自中美貿易戰以來，農產品進出口一直受各方高度關切。加征關稅對中美兩國農業帶來哪些影響？進口大豆缺口如何彌補？國內食品價格是否會因此上漲？日前，中央農村工作領導小組辦公室副主任、農業農村部副部長韓俊就相關問題接受了記者採訪。



1 美國農民不可承受失去中國市場



據韓俊介紹，美方在其301條款下對中方發起兩輪加征關稅措施。作為反制措施，中方對美方出口農產品也加征了關稅。



第一輪措施涵蓋的農產品約占2017年美國向中國農產品出口額的87%，於2018年7月6日實施加征25%關稅；第二輪措施涵蓋的農產品約占12%，於2018年9月24日實施加征10%關稅。隨著美方提高加徵稅率，中方也於2019年6月1日起把第二輪措施加徵稅率最高提高到25%。



“可以說，美國出口到中國的幾乎所有農產品，都因為美方率先發起的貿易戰而被加征了反制關稅。”韓俊表示。



他說，中國是美國最重要的農產品出口國之一。2017年美國對中國農產品出口額為240億美元。受中美貿易摩擦影響，去年美國大豆對中國出口減少1621萬噸，遭遇“腰斬”；去年下半年至今年第一季度，美國對中國農產品出口額為62.5億美元，同比下降近七成，其中大豆同比減少87%，穀物減少95.5%，棉花減少43.6%。



中方的反制措施造成美國農產品庫存高企、市場價格大幅下跌、農場收入嚴重縮水。雖然美國先後出台了兩輪農業援助計劃，但失去中國市場是美國農民不可承受的，因為這個市場一旦失去就會被其他國家填補。



他強調，如果美國不取消全部加征關稅，中美農產品雙邊貿易，包括大豆貿易不可能恢復正常。一旦失去中國這個市場，想重新獲得份額很難，這一點美國農業界很清楚。