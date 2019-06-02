中國國際服務貿易交易會閉幕

中評社北京6月2日電／為期5天的2019年中國國際服務貿易交易會6月1日落下帷幕，共實現意向簽約項目總數440個，意向簽約金額1050.6億美元。首次更名後的京交會主題鮮明、亮點紛呈、成果豐碩，其中主會場12萬餘人次，比上屆提升20%以上。



在6月1日下午的集體簽約儀式上，一大批服務業項目實現簽約，涉及文化、科技、物流等多個領域。市商務局局長閆立剛介紹，本屆京交會共實現意向簽約項目總數440個，意向簽約金額1050.6億美元。其中，境內項目數306個，金額為875.12億美元，占比分別為69.6%和83.3%；境外項目數134個，金額為175.5億美元，占比分別為30.4%和16.7%。



作為一場全球服務貿易的盛會，本屆京交會圍繞“開放、創新、智慧、融合”主題，舉辦了16.5萬平方米展覽展示、240餘場論壇會議和洽談交易活動，吸引了137個境外國家和地區、21家國際組織、全國各省區市、180餘家境內外商協會、8000家境內外企業及機構參展參會。本屆展會是京交會更名升級後的首秀，不僅展會規格更高，國際化水平和行業影響力也邁上新台階。



首次採取“一主多輔”、打造“全城一會”讓更多普通公眾走進京交會。經初步統計，“一主十輔”各會場超過40萬人次客商參加各項活動，其中主會場12萬餘人次，比上屆提升20%以上。據組委會介紹，德國、法國、瑞士、愛爾蘭、奧地利、泰國、哥倫比亞、美國等20個國家和地區初步確認繼續組團參加下屆京交會。根據第三方機構對本屆京交會參展商、專業觀眾和會議活動嘉賓的問卷調查結果，九成以上的參與者表示想要繼續參加下一屆京交會。



（來源：北京青年報）