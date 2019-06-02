美聯邦快遞對華為“下黑手”

中評社北京6月2日電／針對美國聯邦快遞在中國未按名址投遞快遞事件，今天國家郵政局局長馬軍勝接受中央廣播電視總台央視獨家採訪表示，任何快遞企業都必須遵守中國法律法規，不得損害中國企業和用戶的合法權益。



國家郵政局局長 馬軍勝：最近我們接到用戶投訴，美國聯邦快遞公司在沒有征得用戶同意的情況下、也在沒有事先對用戶告知的前提下，擅自將快件轉寄他地，沒按約定的地址進行投遞，嚴重違反了我們國家快遞業的法規，也嚴重損害了用戶合法權益。所以國家有關部門決定進行立案調查。



馬軍勝表示，我國的快遞法律法規比較健全，包括《中華人民共和國郵政法》、《快遞暫行條例》、《快遞市場管理辦法》以及《快遞服務國家標準》等。



國家郵政局局長 馬軍勝：特別對用戶交寄有核心的一條，就是要求從事快遞服務的企業、一定按約定的地址、收件人，以及收件人的代收人，進行當面的投遞。如果你違反了這一條，損害了用戶的權益，郵政管理部門是有權進行查處的。



馬軍勝說，衷心希望國外企業嚴格遵守中國快遞業法規，依法經營，加強服務質量管控和運營管理，合規地提供快遞服務郵政通信安全和經濟安全。



國家郵政局局長 馬軍勝：對聯邦快遞公司立案調查，有利於維護我們國家快遞市場秩序，也有利於維護我們國家企業和用戶的合法權益，有利於確保我們國家郵政通信安全和經濟安全。



我們國家的快遞市場是巨大的，發展快、潛力大，我們歡迎世界各國來我國對中國的快遞市場進行投資，但是有個前提，你必須要遵守中國的法律法規，也必須維護中國企業和用戶的合法權益，不能因為非商業目的來阻斷正常的快遞服務，也不能損害中國企業和用戶的合法權益。



（來源：央視網）