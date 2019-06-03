閩南文化與海上絲綢之路研討會在泉州舉行

福建省閩南文化研究會會長林曉峰致辭（李晉泰攝） 中評社北京6月3日電（記者 張爽）5月31日至6月1日，由福建省閩南文化研究會、泉州師範學院聯合主辦的“閩南文化與海上絲綢之路”論壇暨福建省閩南文化研究會2019學術年會在泉州師範學院隆重召開。福建省政協文化文史與學習委主任陳必滔，福建省政協教科衛體委副主任、閩南師範大學原黨委書記、福建省閩南文化研究會會長林曉峰，泉州市委常委、統戰部部長林萬明，泉州市政協副主席駱沙鳴，泉州師範學院校長屈廣清教授，漳州市委原副書記、泉州鄭成功研究會會長鄭棟梁，泉州師範學院原副校長、福建省閩南文化研究會榮譽指導林華東教授，廈門市文廣新局巡視員、廈門市閩南文化研究會會長葉細致等領導出席了開幕式。來自廈門大學、福建師範大學、廣西師範大學、華僑大學、福建農林大學、福建社科院、福建省委黨校、贛南師範大學、閩南師範大學、泉州師範學院、韓山師範學院、中國閩台緣博物館、泉州海外交通史博物館、泉州學研究所等高校和研究機構，以及相關文化企事業單位的200餘名專家學者出席了開幕式。



陳必滔在致辭中對“閩南文化與海上絲綢之路”論壇暨福建省閩南文化研究會2019學術年會順利召開表示祝賀，這是福建省文化文史界的一件盛事。閩南文化研究大有可為，在海峽兩岸以及東南亞各國具有重要影響力，在人們的現實生活中仍然發揮著正面的價值導向作用，對推動兩岸文化交流、促進祖國統一大業、服務“一帶一路”倡議具有十分重要的現實意義和深遠的歷史意義。



泉州市政協副主席駱沙鳴在開幕式致辭中表示，閩南文化是中華文化中具有鮮明特色的亞文化，具有獨特的世界性。作為閩南文化的核心區之一，海洋賦予了泉州兼容並蓄、活力四射的蔚藍基調，而泉州的“閩南文化”也彰顯著和平、友誼、合作、發展、共贏的要義而絢麗多彩。當前，“一帶一路”國家戰略正在深入廣泛實施，作為“海絲”先行區的泉州也迎來了千載難逢的歷史性機遇。



泉州師範學院校長屈廣清教授指出，閩南地區是中國海上絲綢之路的主要發祥地之一，泉州是中國海上絲綢之路的主要節點城市之一。近年來，在習近平總書記提出共建“21世紀海上絲綢之路”重大倡議的背景下，泉州緊緊抓住機遇，提出了建設21世紀海上絲綢之路先行區的戰略規劃和總體方案，我校借助中國社科院文化研究中心閩南文化研究基地和台盟中央閩南文化交流研究基地這兩個國家級科研平台，組織起一批科研隊伍從事閩南文化和海絲文化研究，已取得一定成果，今後將繼續努力提高學術研究水平，推進閩南文化與海絲文化研究。



葉細致認為，閩南文化是廈漳泉人民的重要精神財富，也是中華優秀傳統文化的重要組成部分。在廈門市委市政府的關心和支持下，廈門市閩南文化研究會在弘揚、研究、普及閩南文化方面做了不少工作，取得了一定的成績。去年承辦了福建省閩南文化研究會2018學術年會，今天在泉州參加2019學術年會，預祝大會圓滿成功，祝閩南文化的研究、普及取得更大進步。



林曉峰指出，自2016年4月成立以來，福建省閩南文化研究會以促進閩南文化繁榮發展為宗旨，搭建閩南文化研究和普及平台，舉辦了一系列學術研討會、學術沙龍和工作坊，弘揚閩南文化優秀傳統，宣傳社會主義核心價值觀，促進兩岸文化交流與心靈契合，在推動閩南文化與一帶一路沿線國家交流等方面取得了一定成績。當前，中央高度重視文化建設，福建省委多次強調要打響福建文化品牌，閩南文化正面臨這難得的歷史發展機遇。希望我們研究會的廣大同仁能一如既往地深入挖掘閩南文化的思想蘊涵和價值內核，大力弘揚歷代閩南先賢的道德文章，延續閩南文脈。在新的一年里，研究會將積極籌備2020年學術年會和青年論壇，繼續舉辦閩南文化大講壇和閩南文化沙龍，持續加強與東南亞國家、台灣地區的閩南文化研究機構和專家學者的交流合作，主動組織海內外專家學者開展閩南文化研究工作，通過研究、保護、傳承、弘揚閩南文化來服務國家“一帶一路”倡議和海峽兩岸和平統一大業。



開幕式後是大會主旨報告與分組討論環節，來自全國各地的23位專家代表，分享了各自研究領域的最新成果。



本次年會以“閩南文化與海上絲綢之路”為主題，圍繞閩南文化傳承創新、閩南文化與海上絲綢之路、閩南家族文化的海外播遷、閩台文化融合發展、全球史視域下的閩南文化研究、閩南地方文獻整理研究、李光地文化研究等七個領域展開研討。與會的海內外專家對此次會議的成果和組織工作給予高度評價，認為此次會議主題突出，角度新穎，拓展了文化研究領域，文獻梳理，人文並重，信俗研究更加深入，專題研究持續加溫，充分展示了閩南文化與海絲文化研究的最新成果，加強了國內外學者在相關研究領域的學術交流，推動相關研究方面取得了新的進展，有利於服務我國“一帶一路”倡議，培養學術研究團隊。此次會議共收到學術論文100多篇，主辦方遴選出87篇論文編輯成“閩南文化與海上絲綢之路”會議論文集。



據悉，此次會議由福建省閩南文化研究會、泉州師範學院聯合主辦，中國社會科學院文化研究中心閩南文化研究基地、台盟中央閩南文化交流研究基地、福建省李光地研究院、閩南師範大學閩南文化研究院承辦。福建省閩南文化研究會成立於2016年4月29日，由有志於閩南文化學術研究和交流的個人、團體自願結合而成的學術性、地方性、非營利性民間社會組織。目前有個人會員260餘人，已經舉辦8次高水平學術會議，6次學術沙龍，獲得社會各界廣泛好評。中國社會科學院文化研究中心閩南文化研究基地、台盟中央閩南文化交流研究基地分別是中國社會科學院和台盟中央與泉州師範學院合作共建的國家級文化研究平台，旨在借助泉州師院雄厚的閩南文化研究實力，強強聯手，打破學科壁壘與地域分隔，實行跨界研究，共同推進閩南文化研究的不斷發展，為進一步保護傳承閩南文化、密切兩岸文化交流和服務國家“一帶一路”倡議發揮積極作用。



（文稿：陳彬強、劉雲，照片：李晉泰）