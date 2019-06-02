美俄又要在這一重要領域“分道揚鑣”

中評社北京6月2日電／俄媒稱，俄羅斯國家航天公司5月30日表示，美國決定禁止與俄羅斯的航天發射合作，這是不公平競爭的表現，會對國際合作產生負面影響。該公司指出，五角大樓試圖摧毀俄美關係。



據“今日俄羅斯”電視台網站5月31日報道，美國將俄列入禁止進行航天發射合作的國家名單。該決定將在2022年12月31日生效。



報道指出，五角大樓起草的涉及國防訂貨章程的修正案中稱：“擴大該文件規定的外國的範疇，將俄羅斯加入其中。”中國、朝鮮、伊朗、蘇丹和敘利亞已經在該名單上。新限制措施“適用於提供衛星發射服務的衛星和發射裝置”。



俄國家航天公司發表聲明稱：“事實上，這是企圖剝奪美國製造商與俄羅斯航天工業合作的機會，人為限制俄羅斯運載火箭在國際市場上的使用。五角大樓意欲破壞如此艱難才得以建立和保持的俄美在航天領域的關係。”



報道援引俄軍事專家阿列克謝·列昂科夫的話說，美國的禁令生效日期不是隨意規定的，俄向美國供應RD－180火箭發動機的合同到2022年結束。



列昂科夫說：“美國人打算在那之前整頓所有與‘德爾塔’－4型火箭和‘獵鷹重型’火箭相關的航天計劃，並徹底造好將被送入軌道的航天設備——測試已久卻一直沒完成的‘龍’飛船和‘追夢者’太空飛機。”



在他看來，美國人覺得到2022年能徹底完成上述設備的建造，然後這些載人設備將只由美國火箭送上天。



今年4月，美宣布有意在2022年前放棄採購俄RD－180火箭發動機。

