澳大利亞的牛奶竟然不夠喝了

中評社北京6月2日電／由於牧場資源利用效率低，奶製品加工能力不足，守著天時地利人和條件的澳大利亞人喝牛奶居然要靠進口。如果牛奶生產和奶製品體系得不到完善，目前的窘境還將繼續。



說起澳大利亞，最著名的產品就是牛奶了。可最近，澳大利亞廣播公司發布了一則消息說，澳大利亞人以後喝牛奶可能要靠進口，因為本國產牛奶已經不夠賣了！這則消息一出，無數人都驚呆了，第一反應就是：假消息！



雖說讓人難以置信，可這則消息卻是如假包換的真新聞。西澳大利亞州乳製品行業分析師安德魯·韋納特給出的一組數據足以說明問題：2002年，澳大利亞牛奶產量為112.7億升，但最近已經下滑到87億升；澳大利亞當地市場每年至少要消耗90億升牛奶，本地牛奶產量已經入不敷出。而且，澳大利亞人口還在不斷增加。2002年，澳人口不足2000萬，如今已超過2500萬，人口增加意味著對牛奶的需求量還在不斷上漲。韋納特表示，澳大利亞乳製品行業迫切需要增加產量，以確保自給自足，否則澳大利亞可能很快就會成為牛奶淨進口國。



澳大利亞一不缺牧場，二不缺奶牛，三不缺市場，怎麼會缺奶呢？這背後的原因，可不是那麼簡單。由於乳製品利潤率較低，加之進口乳製品較為便宜，多年來，澳大利亞奶農和牛奶加工商在增加產量並保持盈利的邊緣苦苦掙扎。在澳大利亞超市，牛奶的售價比水還要便宜。1升水要3.58澳元，可1升全脂優質牛奶有的只要1.2澳元。由於幾家大型零售商壟斷了銷售市場，明明牛奶供不應求，但價格卻很難提升，奶農的利潤已經被擠壓到邊緣。



除了牛奶，其他奶製品也面臨一樣的困境。“廉價”歐洲奶酪嚴重衝擊著澳本土品牌市場份額。奶酪占澳大利亞奶製品消費量的很大一部分，但在超市貨架上，價格更便宜的歐洲奶酪卻占據主導地位。澳大利亞奶酪200克售價大概合14澳元，法國產品的售價每200克只要10澳元。儘管澳大利亞本土生產的奶製品添加劑更少，品質更高，更加新鮮，但價格仍是消費者選擇的關鍵因素。在這種情況下，澳大利亞乳製品在消費市場上缺乏競爭力，產業發展沒有後勁。



守著天時地利人和，為啥澳大利亞產的奶製品價格沒優勢？原因在於澳大利亞乳製品行業沒有實行資源優化。澳大利亞有許多水草豐沛的草地，主要用於散養奶牛，或者生