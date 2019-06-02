中國防長：防止台灣分裂不惜一戰！

中國國防部長魏鳳和出席香格里拉對話會並演講（中評社 徐夢溪攝） 中評社新加坡6月2日電（記者 徐夢溪 郭至君）中國國防部長魏鳳和2日在香格里拉對話會上闡述有關台灣問題立場。他表示，如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊別無進擇，必將不惜一戰，必將不惜一切代價，堅決維護祖國統一。



魏鳳和2日在香格里拉對話會現場進行了30分鐘的大會演講，闡述中國立場，首先提到台灣問題。



魏鳳和表示，台灣問題事關中國主權和領士完整。世界上沒有任何一個國家會容忍國家分裂。他以南北戰爭為例，表示去年訪問美國時得知，林肯之所以成為美國歷史上最偉大的總統，就在於他領導打贏了南北戰爭，防止了美國國家分裂。美國統一不可分割，中國當然也統一不可分割。



“中國必須統一，也必然統一，哪有不統一的道理？”他強調，如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊別無進擇，必將不惜一戰，必將不惜一切代價，堅決維護祖國統一。



值得一提的是，魏鳳和直接喊話民進黨當局和外部幹涉勢力：



第一,任何分裂中國的企圖都不可能得逞。



第二，任何幹涉台灣問題的行徑都注定失敗。我留意到美方發言，我想問，“台灣關係法”是台灣的法？還是美國的法？是中國的法？還是世界的法？還是聯合國的法？美國這是利用國內法幹涉中國的內政。



第三，任何對中國軍隊決心意志的低估都極其危險。我們願以最大誠意、最大努力爭取和平統一前景，但決不承諾放棄使用武力。維護國家統一是軍隊的神聖職責。如果中國人民解放軍不能維護祖國統一，那還要解放軍幹什麼？！

