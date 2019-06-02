韓凱道造勢攻下媒體頭版　但人數說法不一

韓國瑜1日在凱達格蘭大道參加2020大選第一場大型活動今天登上媒體頭版。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月2日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜1日在凱達格蘭大道參加2020大選第一場大型活動“決戰2020贏回台灣”誓師大會，主辦單位估計吸引40萬人參與，超乎預期，也成為今天台灣各大報紙的頭條。



韓國瑜61造勢滿滿的紅衫軍照片也成為2日台灣各大報紙的頭版報道焦點，《蘋果日報》以40萬人誓師韓流襲北，《中國時報》以30萬人風雨力挺，《聯合報》則以參選起手式凱道逾10萬人大會師，在人數上各報解讀也不盡相同。



韓國瑜2日下午也會回到高雄，出席高雄市社教館舉辦的崑劇演出與文學大師白先勇同台。61造勢後隔天就回到高雄在公開場合露面，行程馬不停蹄。



韓國瑜1日親臨凱道造勢大會現場，發表慷慨激昂、長達28分鐘的演說，時隔數小時後，韓國瑜也在臉書和官方LINE發表142字感性文。韓國瑜表示“我永遠不會忘記 2019／6／1 的凱道上，那一望無際的人海、旗海在風雨陽光裡不離不棄的歡騰飛揚，萬分感動也由衷感謝各位好朋友們，無論在多麼詭譎的局勢與天氣裡，都願意與我站在一起。”韓國瑜也說“熱情不破、真心不改、歡樂依舊、風雨無阻。”並和韓粉們約定“周一開始，我們繼續拚市政、拚生活，為這片你我所熱愛的鄉土與國家。”