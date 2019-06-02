中俄關係何以成就“三個最高”

中評社北京6月2日電／國家主席習近平即將對俄羅斯進行國事訪問，並出席聖彼得堡國際經濟論壇。今年是中俄建交70周年，此訪必將推動中俄關係在新的歷史起點上開啟更高水平、更大發展的新時代。



70年來，中俄關係風雨兼程、砥礪前行，成為互信程度最高、協作水平最高、戰略價值最高的一對大國關係，不僅給兩國民眾帶來巨大福祉，也為世界和平穩定注入正能量。在當今世界百年未有之大變局中，中俄面臨共同的任務和挑戰，友好合作之路將越走越寬。



元首引領至關重要



世界亂象叢生，而中俄關係持續穩定發展。專家認為，中俄關係之所以能夠達到歷史最高水平並成為大國關係典範，兩國元首的頂層設計和戰略引領作用至關重要。



中俄兩國元首是雙邊關係高水平發展的掌舵人。2013年以來，習近平主席和俄羅斯總統普京在雙邊與多邊場合頻頻會晤，建立了密切的工作聯繫和深厚的個人友誼。



中國駐俄羅斯大使李輝撰文指出，這種高水平、高頻率、高質量的元首外交，在大國交往中絕無僅有，不僅顯示出雙方對發展全面戰略協作夥伴關係的高度重視，而且對兩國各領域合作發揮著不可替代的戰略引領作用。



中國社科院學部委員、中俄關係史專家李靜傑認為，中俄兩國領導人高瞻遠矚，不僅從長遠、根本和戰略上規劃中俄關係，並且推動各領域合作不斷取得新成果。



今年4月，普京來華出席第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇；6月，習主席即將對俄羅斯進行訪問。俄羅斯各界充滿期待，認為習主席此訪將推動中俄關係邁上新台階。



俄羅斯科學院遠東研究所所長盧賈寧說，習主席此次訪問是在中俄建交70周年和新中國成立70周年的背景下進行的，意義非常重大。兩國領導人將討論俄中雙邊關係，不僅涉及具體的經濟問題，也包括