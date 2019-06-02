白皮書：中國始終堅持平等互利誠信的磋商立場

中評社香港6月2日電／國務院新聞辦公室2日發布的《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書說，中美應秉持相互尊重、平等互利的精神，本著善意和誠信，通過磋商解決問題，縮小分歧，擴大共同利益，共同維護全球經濟穩定和發展。



據新華社報道，白皮書說，中國政府始終認為，以貿易戰相威脅，不斷加征關稅的做法無益於經貿問題的解決。作為世界上最大的兩個經濟體和貿易大國，中美經貿合作中存在一些分歧是正常的，關鍵是如何增進互信、促進合作、管控分歧。



白皮書說，磋商過程中，中國始終秉持相互尊重、平等互利的原則，致力於推動達成雙方都能接受的協議。相互尊重，就是要尊重對方社會制度、經濟體制、發展道路和權利，尊重彼此核心利益和重大關切，不挑戰“底線”，不逾越“紅線”，不能以犧牲一方的發展權為代價，更不能損害一國的主權。平等互利，就是雙方磋商的地位是平等的，磋商成果是互利的，最終達成的協議是雙贏的。如果一方強壓另一方進行談判，或者談判結果僅讓單方得利，這樣的談判不會取得成功。



白皮書指出，中國政府認為，經貿磋商是尋求解決問題的有效途徑。各方只有在磋商過程中都抱著善意的態度，充分理解對方立場，才能為磋商獲得成功創造良好條件。否則，就無法形成達成長期有效協議的基礎，難以達成可持續、可執行的協議。



白皮書說，誠信是磋商的基礎。中國政府始終以誠信為本，抱著極大的誠意與美國政府進行磋商。中國高度重視美國關切，努力尋找化

解雙方分歧的有效途徑和辦法。雙方已舉行的11輪高級別經貿磋商取得重大進展，這些磋商成果既符合中國利益，也符合美國利益，是雙方共同努力、相向而行的結果。中國在磋商中講信用重承諾，並多次強調，如雙方達成協議，中國對所作的承諾一定會認真、切實履行。