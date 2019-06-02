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印度酷熱氣溫逼近50度
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2019-06-02 11:33:30
中評社香港6月2日電／星島日報報道，印度昨日許多地區的氣溫逼近攝氏五十度，接連不斷熱浪來襲觸動了供水短缺的警告，當地居民憂心自己的生計。
據星島日報報道，氣象局表示，西部沙漠地帶拉賈斯坦邦上周五的氣溫升至攝氏四十九點六度，是印度今年迄今最熱的一天。西部、北部和南部許多邦的氣溫徘徊在攝氏四十七度上下，至少未來兩天都沒有紓緩跡象。
在首都新德里，因氣溫達到攝氏四十七度，氣象局發布極端天氣紅色警報。
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