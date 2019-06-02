規劃道路成菜地 監管失職要擔責

中評社北京6月2日電／市中心的規劃道路用地，卻兩次“長出”菜。日前，杭州市拱墅區祥符街道辦事處城管科負責人張永生、吉如社區居委會副主任王超因對規劃用地監管失職被問責，受到廣泛關注。



一個多月前，當地電視台曝光了“運河中央公園的規劃道路成了‘自留菜地’”問題。運河中央公園是拱墅區在建的重點項目，建成後是一個融合運河文化元素與江南水鄉特色的城北標誌性公園，該項目一直受到市民的關注和期待。這樣的重點地塊竟然 “長”出上萬平方米的菜地，以及大片用破布、塑料網圍起來的圍墻，與周邊的城市景觀格格不入，問題出在哪？相關人員履職是否到位？



經調查，該地塊由杭州市城市建設前期辦公室負責建設。因工業設計小鎮項目建設需要，為解決浙江泰普森控股集團有限公司員工和工業設計小鎮企業的停車困難問題，2018年5月，地塊屬地祥符街道與杭州市城市建設前期辦公室協商達成代管協議，主要用於停車場地等臨時配套設施，不得挪作他用。同月，祥符街道與浙江泰普森控股集團有限公司簽訂借地協議後，泰普森公司對運河中央公園的規劃路部分場地進行了平整，作為停車場之用，並安排人員進行日常管理。但對其餘場地未及時平整使用，加之管理缺失，導致周邊居民在該場地上違規種菜，並呈現蔓延之勢。



進一步調查發現，該地塊“長”出菜地被曝光已不是第一次了。早在2017年7月4日，電視台曾曝光過“工業設計小鎮未建空地變垃圾場和菜地”問題，當時祥符街道曾反饋“進一步落實責任分工，細化管理機制，密切跟蹤督促相關社區、相關科室，確保將責任落到實處”。吉如社區也表示將加強對拆後空地的管理。社區分管城管工作的副主任王超曾勸導附近居民不准在規劃空地上種菜，也曾聯繫產權單位杭州市城市建設前期辦，並帶領社區工作人員進行過多次整治。



但實際情況是，短期的整治行動一過，又有居民在隔壁的空地上種上了菜，反反覆複，始終沒有得到有效根治，甚至菜地的規模也越來越大。到2019年3月該問題被電視台再次曝光時，菜地及搭建的大棚達到了5-6畝。



兩次媒體曝光違規種菜的地塊相距僅1公里，同屬吉如社區範圍，同屬空置地塊管理問題，負責此項工作的人員也是同一個人。王超同志身為黨員幹部、社區分管負責人，思想上