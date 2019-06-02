第十二屆中國藝術節第十八屆群星獎圓滿收官

中評社北京6月2日電／5月31日晚，第十二屆中國藝術節第十八屆群星獎頒獎晚會在上海東方藝術中心歌劇廳隆重舉行，揭曉了本屆群星獎的獲獎作品名單。文化和旅遊部副部長張旭、上海市人民政府副市長宗明出席頒獎晚會並為獲獎作品代表頒獎。



頒獎晚會在《我奮鬥 我幸福》歌舞中開場，一段2分鐘的視頻短片全景展示了第十八屆群星獎決賽、惠民演出、雲上群星獎等活動的台前幕後故事，讓觀眾重溫了藝術節期間豐富多彩的群眾文藝活動，隨後主持人現場公布了20個獲獎作品名單。整場晚會由大地歡歌、小家大國、逐夢時代三個篇章組成，獲獎作品《擊壤歌》、《亮花鞋》、《和•鳴》、《生日聚會》、《赤子歸心》、《龍把子》、《中國船號震天地》和決賽入圍作品《雅卓衝諧》、《一句話》、《快遞小哥》共10個節目進行了現場演出，最後在《群星耀中華》的歌聲中落幕，現場觀眾被精彩的演出和演員真摯的情感深深打動，用經久不息的掌聲向群星獎致敬，向演職人員致謝。



第十八屆群星獎系列活動作為第十二屆中國藝術節的重要組成部分，以緊貼時代、扎根群眾的文藝演出和便民惠民、線上線下的豐富活動，為藝術節增添了濃墨重彩的一筆。群星璀璨，閃耀滬上，讓上海本地群眾和全國各地群眾欣賞了精彩作品，增強了人民群眾的獲得感和幸福感，弘揚了社會主義核心價值觀，傳播了正能量。來自全國31個省（市）、自治區和新疆生產建設兵團、中央軍委政治部宣傳局、中華全國總工會的表演團隊帶來了84個節目參加群星獎決賽和惠民演出。作品形態豐富，題材多樣，地域特色鮮明，有展現城市、農村風貌的，有謳歌時代英雄和榜樣人物的，也有描繪如清潔工、快遞小哥、空巢老人這些普通百姓生活的。貼近生活的題材、情感真摯的表演，使台下的觀眾跟著笑，跟著哭，跟著被感動。而作品極具時代性、講情懷、講格調的豐富內涵，也為我們展現了大美中國不同地域的人文風情。



藝術節期間，共舉辦了7場決賽、24場惠民演出、1場優秀作品展演和1場頒獎晚會，現場欣賞演出觀眾超過2.4萬人，同時還開展了“美育導師走基層”活動，邀請文藝領域8名國家級專家到上海基層社區進行了10場講座，既是對基層文藝骨幹的專業輔導，又為基層群眾普及了文藝知識，擴大了群星獎的溢出效應，得到了基層群眾的普遍好評。特別是“雲上群星獎”，成為本屆群星獎最突出的亮點，依托國家文化雲、上海文化雲，聯手140多家地方文化雲，從中央到省市層層推廣，開創公共文化傳播新模式，傳播效應無限延伸。截至5月30日9時，“雲上群星獎”專題總訪問量4428.5萬人次，其中直播訪問量1943.7萬人次，超額完成十二藝節“千萬觀眾在線上”的目標。



5月31日下午，藝術節主辦方在上海大劇院召開了第十八屆群星獎第二次媒體通氣會。文化和旅遊部公共服務司相關負責人介紹了本屆群星獎活動的主要情況和特點亮點，上海