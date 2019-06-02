山西河津因大氣污染問題突出被掛牌督辦

中評社北京6月2日電／記者從山西省河津市政府獲悉，河津市因大氣環境污染問題突出被山西省生態環境廳掛牌督辦，掛牌督辦時間從6月1日起至9月1日。



河津古稱絳州龍門，隸屬於山西省運城市，礦產資源豐富，自然禀賦良好。借助於礦產資源的開發，河津市曾躍居山西省縣域經濟第一強，更是連續數年入圍全國百強縣。“黑”、“白”是河津市的支柱產業。黑，是煤及煤化工產業；白，是鋁產業鏈。



今年5月底，山西省生態環境廳對河津市環境污染突出問題進行突擊檢查發現，河津市龍門村南山多家采石場挖山取石導致山體大面積裸露，場區原材料堆放未採取抑塵措施；工業企業特別是焦化行業布局分散，部分焦化廠廠區緊鄰居民，影響周邊群眾生產生活；工業企業違法超標排污，有些企業甚至停運污染防治設施；108、209國道揚塵嚴重，多家儲煤企業煤炭堆放未採取苫蓋抑塵，企業周邊道路揚塵問題突出。



針對發現的問題，山西省生態環境廳對河津市領導班子集體進行了約談，要求河津市對反饋的問題要依法查處，涉嫌犯罪的要移送司法機關追究刑事責任；要立行立改，迅速開展生態環境綜合整治，精准治污，科學施策，堅決把污染問題整改到位；運城市政府要強化督導，按照約談要求，充分發揮監管部門的職能作用，積極履職盡責，切實督促到位，指導到位。



據了解，在掛牌督辦期間，山西省生態環境廳將對整改情況開展環境執法後督察。河津市在完成督辦要求後，向山西省生態環境廳提出解除掛牌督辦申請，驗收合格後，山西省生態環境廳將下達解除督辦通知書並向媒體通報。



（來源：新華社）