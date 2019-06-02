指責中國盜竊知識產權、強制技術轉讓毫無依據

中評社北京6月2日電／國務院新聞辦公室2日發布的《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書說，歷史和事實充分證明，中國在科技創新方面取得的成就不是偷來的、不是搶來的，而是通過自力更生、艱苦奮鬥得來的，指責中國發展靠“盜竊”知識產權，完全是無中生有、極其荒謬。



白皮書指出，美國無視中國多年來在加強知識產權保護、改善外資營商環境等方面的不懈努力和取得的巨大成績，對中國作出諸多不客觀的負面評價，採取加征關稅、限制投資等經貿限制措施，挑起中美經貿摩擦。



白皮書說，中國高度重視知識產權保護，已建立起符合國際通行規則和適應中國國情的知識產權法律體系；重視發揮知識產權司法保護的主導作用，取得顯著成效。中國民眾和企業知識產權保護意識顯著提高，對外支付知識產權使用費大幅提升，知識產權申請和登記量快速增長。中國的知識產權保護成效獲國際廣泛認可。



白皮書還引用了美國商會及雜誌的觀點。中國美國商會《2018年中國商務環境調查報告》顯示，其會員企業在華運營的主要挑戰中，知識產權侵權行為已由2011年的第5位降低到2018年的第12位。《外交官》雜誌文章指出，中國將成為全球知識產權的領軍者。在中國開展業務的外國公司所提出的擔憂，許多已通過司法改革和加強執法機制得到解決。



根據白皮書，目前，中國的主要創新指標已進入世界前列，國際影響力顯著提升。2017年，全社會研發投入達1.76萬億元，規模居世界第二位；發明專利申請量達到138.2萬件，連續7年居世界首位；發明專利授權32.7萬件，同比增長8.2%，有效發明專利保有量居世界第三。



白皮書強調，中國始終以互利共贏作為基本價值取向開展國際技術合作。中國鼓勵和尊重中外企業按照市場原則自願開展技術合作，堅決反對強制技術轉讓，嚴厲打擊侵犯知識產權的違法犯罪行為。指責中國強制技術轉讓沒有事實依據，完全站不住腳。



（來源：新華網）

