魏鳳和香會演講全文 為和平合作而來

中國國防部長魏鳳和出席香格里拉對話會並演講（中評社 徐夢溪攝） 中評社新加坡6月2日電（記者 徐夢溪）中國國防部長魏鳳和2日在香格里拉對話會並做大會演講，談及台灣問題、南海問題、朝核問題，並就中美關係發表看法。



以下為演講全文：



很高興出席第18屆香格里拉對話會。感謝倫敦國際戰略研究所所長奇普曼博士的邀請，感謝新加坡政府和國防部的熱情接待，對李顯龍總理的精彩演講表示祝賀。這是我作為國防部長第一次參加香會，我為交流互信而來，為合作和平而來。下面，我就中國與國際安全合作發言。



一、人類社會正處在何去何從的十字路口，構建人類命運共同體是人間正道、大勢所趨。



當今世界正面臨百年未有之大變局，不確定不穩定因素和挑戰增多。習近平主席提出構建人類命運共同體理念大道至簡，是世界人民和諧共處、有效解決全球性問題的正確選擇，是實現世界和平安寧、人類繁榮發展的正確道路。我們注意到，昨天美方在大會發言中談到了對地區事務的構想。我們認為，不管什麼構想都應充分考慮地區國家的共同安全、共同利益，都不應帶有軍事同盟性質，都不能損害他國利益。對美方一些觀點我們有不同看法，對美方無端指責堅決反對。下面，我談幾個問題與大家一起思考。



(一）在和平發展與衝突對抗之間，我們應作出怎樣的抉擇？和平與發展是時代主題、歷史潮流。現在，世界和地區熱點問題此起彼伏，引發衝突乃至戰爭的風險始終存在。地區國家的戰爭衝突、恐怖主義泛濫、中東亂象、歐洲難民危機是如何造成的？是誰造成的？根源在哪裡？值得大家共同反思。人為劃分陣營、刻意製造對立、到處插手攪局、肆意干涉別國內政，甚至動輒訴諸武力的行徑，到底是為了誰的利益？損害的又是誰的利益？



(二）在開放包容與封閉排他之間，我們應作出怎樣的抉擇？用開放包容的心態對待這個世界，到處都是朋友和夥伴；用狹隘排他的眼光看待這個世界，滿眼都是敵人和對手，這就叫“預言的自我實現”。現在，逆全球化和保護主義抬頭，有的國家大搞單邊主義，只講自我優先，不顧他人利益，不是毀約就是“退群”，我想大家都十分清楚，世界上受到傷害、制裁的事例還少嗎？



(三）在合作共贏與零和博弈之間，我們應作出怎樣的抉擇？合作共贏可以把蛋糕越做越大，大家都獲得更多利益；零和博弈只能兩敗俱傷，雙方利益都受到損害。中國提出的“一帶一路”倡議，已有150多個國家和國際組織積極參與。前不久150個國家、92個國際組織共名6000多名代表，來華參加第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇。公理不言自明。



(四）在文明互鑒與傲慢偏見之間，我們應作出怎樣的抉擇？前幾天，中國成功舉辦了亞洲文明對話大會。文明是多彩的、平等的、包容的、互鑒的，不應該獨尊某一種文明或者貶損某一種文明。歷史上對黑人的奴役、對印第安人的驅趕、對亞非拉的殖民、對猶太人的殘害，都是人類文明史上無法撫平的創傷和悲劇。當前，有人重拾“文明衝突”論調，用狹隘眼光看待其他文明，充斥著種族主義腐朽味道，這是十分錯誤的,歷史怎能允許這樣的倒退？

