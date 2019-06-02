會跟進舉辦大型造勢？朱立倫：不會耶

朱立倫今天到高雄拜訪基層。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月2日電（記者 蔣繼平）韓粉昨天在台北市府前凱道為中國國民黨籍高雄市長韓國瑜參選2020造勢，主辦單位宣稱有40萬人到場參與。黨2020初選參選人、國民黨前主席朱立倫今天上午前來高雄走訪基層，被問到會不會感到有壓力？朱立倫強調“不會！大家要比好不比爛。”



韓國瑜1日在凱達格蘭大道參加2020大選第一場大型活動“決戰2020贏回台灣”誓師大會，主辦單位宣稱有40萬人參與，超乎預期。朱立倫2日到高雄市左營新庄仔天公廟跑行程，高雄市副市長李四川、同黨“立委”黃昭順、議員李雅芬、當地新上里長黃慶德、新下里長王櫻樺及廟方人士等人到場陪同。



針對媒體提問“韓市長剛上台北造勢，您未來也會發起大型造勢活動嗎？”朱立倫表示“不會耶！”他昨天在做志工，也有很多朋友打電話要他到凱道給韓市長加油，他認為國民黨團隊更好大家才會更支持國民黨，“韓市長昨天造勢很成功，給他加油。”



媒體問“會有壓力嗎？”朱立倫也表示“不會！”他認為，一直覺得要用團隊的精神，只要國民黨的候選人越好越強。因為對手不是自己，是民進黨、柯文哲市長，因此一直希望支持度越高越好。



朱立倫指出，尤其如果有任何的暗箭跟明槍，都會讓政黨支持度受到影響，前一陣子民進黨支持度上升，國民黨支持度下降，這是隱憂；他也強調“無論如何大家要比好不比爛，互相加油鼓勵才是更好的。”



至於今天會不會在高雄跟韓國瑜碰面？朱立倫一度以為韓國瑜今天還沒回高雄，經媒體提醒，韓國瑜今天下午臨時在高雄增加公開行程，朱立倫則馬上轉個彎說，“我們都有行程，若有機會就SAY HI一下，沒有的話，我們也替給他鼓勵加油。”