中評社北京6月2日電／伊朗就“與美國談判”鬆口？路透社6月2日援引伊朗媒體報道稱，伊朗總統魯哈尼1日表示，如果美國展現出尊重，伊朗可能會願意舉行會談，但伊朗不會在壓力下進行談判。



伊朗法爾斯通訊社說，魯哈尼當天稱，如果（另一方）展現尊重地坐在談判桌前且遵守國際規則，而非發出一個談判命令，那我們願意談判。



據路透社報道，美國2018年退出伊朗核協議並逐漸恢復對伊制裁一年後，伊朗和美國在過去一個月中陷入了更為嚴峻的對抗。今年5月，美國命令所有國家停止進口伊朗石油。最近幾周，美國方面還暗示了軍事對抗的可能，稱其正在向中東派遣軍事力量來應對伊朗的威脅。



在緊張的美伊局勢下，美伊間是否展開對話一直是外界所關注的焦點。



上周有報道指出，美伊已開始進行接觸，但伊朗外交部發言人隨即否認了相關報道，伊朗副外長也在社交媒體上表示，伊朗不會與美國進行“直接或間接的”協商。27日，美國總統特朗普在日本訪問時談及伊朗，稱願意與伊朗展開對話，不尋求伊朗政權更迭。不過就在幾天前，特朗普還在對伊朗做出強硬表態稱“如果伊朗想要一戰，那將是伊朗政權的終結，永遠不要再威脅美國。”



面對美國一方面搞極限施壓，一方面要求與伊朗進行新的談判，魯哈尼近日表態稱，支持談判途徑和外交手段，但在當前形勢下我不會接受，目前的情況不適合談判，我們只有一個選擇，那就是抵抗。



（來源：環球網）