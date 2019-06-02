去年中國向美國支付知識產權使用費86.4億美元

中評社北京6月2日電／國務院新聞辦公室於6月2日發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書並舉行新聞發布會。商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文和國務院新聞辦公室副主任郭衛民出席，介紹和解讀白皮書有關情況，並答記者問。



在發布會現場，有記者指出，“過去一段時間，美方一直指責中國公司利用各種方法從美國獲得有價值的技術和知識產權。”對此，王受文回應稱，去年中國向美國支付的知識產權使用費達到86.4億美元，占我國購買知識產權總額的近1／4。



王受文介紹說，目前，中國在知識產權保護方面作了大量工作，已成為越來越重要的知識產權大國。去年，中國發明專利申請達到150多萬件，已連續8年位列世界第一。在自己發明創造的同時，中國也和其他國家開展知識產權貿易。就購買來說，中國在2001年支付的知識產權使用費只有19億美元，去年支付的知識產權使用費已達到356億美元，增長近19倍。



“中國非常重視知識產權保護，才會使自己的發明越來越多，才會有其他國家的企業願意把他們的知識產權賣給中國。中國在知識產權立法、司法、執法等方面做了大量工作，才出現了這樣可喜的現象。”王受文表示，中國政府並不參與中國企業從國外購買知識產權或者向國外出口知識產權，中國政府做的就是要創造一個尊重知識、保護知識產權的環境，促進知識產權的產生，使之得到更好的保護，促進創新型經濟的發展。



針對“中國政府指使中國企業去美國購買企業，以獲得先進技術”的說法，王受文強調“這不是事實”。他說，中國企業到國外投資，投資什麼項目，購買什麼，或者不購買什麼，完全是企業自己的決定。企業自負盈虧，自主決策，自擔風險。中國政府不參與企業的具體商業行為，也不會指使或者要求企業去投資什麼項目，或者購買什麼技術。



（來源：人民網）